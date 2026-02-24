Как вернуть блеск старой сковородке за копейки: простой лайфхак от блогера из Австралии

Даже самые чистоплотные хозяйки замечали: со временем сковородки тускнеют, на дне появляются темные пятна, а нагар становится почти нерастворимым обычными средствами. Оказывается, вернуть посуде блеск очень просто – и поможет в этом обычный фрукт, который есть у каждого дома.

Австралийская блогерка Элле Кресс рассказала простой трюк, который поможет быстро обновить даже старую сковородку без дополнительных затрат. Об этом сообщает "Радио Трек".

С помощью какого ингредиента сковородки будут блестеть?

Секретный ингредиент, который вернет нержавеющим сковородкам блеск, есть обычный лимон.

Как очистить сковородку лимоном:

Поставьте сковородку на плиту.

Разрежьте лимон пополам и выдавите сок на дно.

Добавьте немного кипятка.

Включите слабый огонь и доведите смесь до кипения.

Когда жидкость закипит, осторожно соскребите нагар деревянной ложкой или лопаткой.

Слейте воду и помойте сковородку обычным средством для мытья посуды.

После такой процедуры темные пятна исчезают, а металл снова блестит. Все благодаря лимонной кислоте, которая эффективно растворяет жир и старые загрязнения.

Как очистить чугунную сковородку?

Чтобы сохранить чугунную сковородку в отличном состоянии, не нужно тратить время на агрессивную чистку или покупать специальные средства. Главное – правильное мытье и сушка. Об этом пишет Cnet.

Повторная смазка после нескольких использований поможет чугунной сковородке оставаться в отличном состоянии / Фото Cnet

Как правильно чистить чугун:

Промойте еще теплой сковородку.

Добавьте немного теплой воды, чтобы пар помог размягчить остатки пищи.

Соскоблите остатки. Используйте деревянную ложку или мягкую щетку. Избегайте металлических губок, которые могут повредить поверхность.

Если есть прилипшие кусочки, посыпьте солью и осторожно потрите. Затем смойте водой.

Сушите сразу же. Разогрейте сковородку на плите или в духовке несколько минут, чтобы избежать ржавчины.

После высыхания сковородки смажьте ее небольшой каплей растительного масла или специальной смеси для чугуна, чтобы защитить и сохранить покрытие.

Обратите внимание! Не замачивайте чугун в воде и не используйте посудомойку.

Как очистить посуду от жира и накипи в холодной воде?

Даже в холодной воде посуду можно отмыть быстро и без агрессивных средств. Главное – правильно сочетать простые домашние продукты: