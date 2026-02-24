Укр Рус
24 февраля, 13:25
3

Как вернуть блеск старой сковородке за копейки: простой лайфхак от блогера из Австралии

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Австралийская блогерка Элле Кресс поделилась, как очистить сковородки от темных пятен дома.
  • Она советует использовать фрукт, который большинство из нас держит в холодильнике.

Даже самые чистоплотные хозяйки замечали: со временем сковородки тускнеют, на дне появляются темные пятна, а нагар становится почти нерастворимым обычными средствами. Оказывается, вернуть посуде блеск очень просто – и поможет в этом обычный фрукт, который есть у каждого дома.

Австралийская блогерка Элле Кресс рассказала простой трюк, который поможет быстро обновить даже старую сковородку без дополнительных затрат. Об этом сообщает "Радио Трек".

С помощью какого ингредиента сковородки будут блестеть?

Секретный ингредиент, который вернет нержавеющим сковородкам блеск, есть обычный лимон.

Как очистить сковородку лимоном:

  • Поставьте сковородку на плиту.
  • Разрежьте лимон пополам и выдавите сок на дно.
  • Добавьте немного кипятка.
  • Включите слабый огонь и доведите смесь до кипения.
  • Когда жидкость закипит, осторожно соскребите нагар деревянной ложкой или лопаткой.
  • Слейте воду и помойте сковородку обычным средством для мытья посуды.

После такой процедуры темные пятна исчезают, а металл снова блестит. Все благодаря лимонной кислоте, которая эффективно растворяет жир и старые загрязнения.

Как очистить чугунную сковородку?

Чтобы сохранить чугунную сковородку в отличном состоянии, не нужно тратить время на агрессивную чистку или покупать специальные средства. Главное – правильное мытье и сушка. Об этом пишет Cnet.

Повторная смазка после нескольких использований поможет чугунной сковородке оставаться в отличном состоянии / Фото Cnet

Как правильно чистить чугун:

  • Промойте еще теплой сковородку.
  • Добавьте немного теплой воды, чтобы пар помог размягчить остатки пищи.
  • Соскоблите остатки. Используйте деревянную ложку или мягкую щетку. Избегайте металлических губок, которые могут повредить поверхность.
  • Если есть прилипшие кусочки, посыпьте солью и осторожно потрите. Затем смойте водой.
  • Сушите сразу же. Разогрейте сковородку на плите или в духовке несколько минут, чтобы избежать ржавчины.
  • После высыхания сковородки смажьте ее небольшой каплей растительного масла или специальной смеси для чугуна, чтобы защитить и сохранить покрытие.

Обратите внимание! Не замачивайте чугун в воде и не используйте посудомойку.

Как очистить посуду от жира и накипи в холодной воде?

Даже в холодной воде посуду можно отмыть быстро и без агрессивных средств. Главное – правильно сочетать простые домашние продукты:

  • Сода + моющее средство: посыпьте поверхность содой, добавьте несколько капель моющего, оставьте на 10 минут, затем протрите губкой.
  • Соль: для свежего жира – немного холодной воды и легкое трение.
  • Уксус: для застарелого нагара – смочите салфетку, наложите на 10 – 15 минут, затем снимите грязь.
  • Горчичный порошок: сделайте пасту с водой, оставьте на 10 минут, смойте и протрите.
  • Комбинация соды и кислоты (уксус или лимонный сок): образует пену, что эффективно удаляет пригоревший жир.