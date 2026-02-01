Австралійська блогерка Елле Кресс розповіла простий трюк, який допоможе швидко оновити навіть стару сковорідку без додаткових витрат. Про це повідомляє "Радіо Трек".

За допомогою якого інгредієнта сковорідки блищатимуть?

Секретний інгредієнт, який поверне неіржавіючим сковорідкам блиск, є звичайний лимон.

Як очистити сковорідку лимоном:

Поставте сковорідку на плиту.

Розріжте лимон навпіл і видавіть сік на дно.

Додайте трохи окропу.

Увімкніть слабкий вогонь і доведіть суміш до кипіння.

Коли рідина закипить, обережно зішкребіть нагар дерев'яною ложкою або лопаткою.

Злийте воду та помийте сковорідку звичайним засобом для миття посуду.

Після такої процедури темні плями зникають, а метал знову блищить. Все завдяки лимонній кислоті, яка ефективно розчиняє жир і старі забруднення.

Як очистити чавунну сковорідку?

Щоб зберегти чавунну сковорідку у відмінному стані, не потрібно витрачати час на агресивне чищення або купувати спеціальні засоби. Головне – правильне миття та сушіння. Про це пише Cnet.

Повторне змащення після кількох використань допоможе чавунній сковорідці залишатися в чудовому стані / Фото Cnet

Як правильно чистити чавун:

Промийте ще теплою сковорідку.

Додайте трохи теплої води, щоб пар допоміг розм'якшити залишки їжі.

Зішкребіть залишки. Використовуйте дерев'яну ложку або м'яку щітку. Уникайте металевих губок, які можуть пошкодити поверхню.

Якщо є прилиплі шматочки, посипте сіллю і обережно потріть. Потім змийте водою.

Сушіть одразу. Розігрійте сковорідку на плиті або в духовці кілька хвилин, щоб уникнути іржі.

Після висихання сковорідки змастіть її невеликою краплею рослинної олії або спеціальної суміші для чавуну, щоб захистити та зберегти покриття.

Зверніть увагу! Не замочуйте чавун у воді і не використовуйте посудомийку.

Як очистити посуд від жиру і накипу у холодній воді?

Навіть у холодній воді посуд можна відмити швидко та без агресивних засобів. Головне – правильно поєднувати прості домашні продукти: