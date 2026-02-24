Австралийская блогерка Элле Кресс рассказала простой трюк, который поможет быстро обновить даже старую сковородку без дополнительных затрат. Об этом сообщает "Радио Трек".
С помощью какого ингредиента сковородки будут блестеть?
Секретный ингредиент, который вернет нержавеющим сковородкам блеск, есть обычный лимон.
Как очистить сковородку лимоном:
- Поставьте сковородку на плиту.
- Разрежьте лимон пополам и выдавите сок на дно.
- Добавьте немного кипятка.
- Включите слабый огонь и доведите смесь до кипения.
- Когда жидкость закипит, осторожно соскребите нагар деревянной ложкой или лопаткой.
- Слейте воду и помойте сковородку обычным средством для мытья посуды.
После такой процедуры темные пятна исчезают, а металл снова блестит. Все благодаря лимонной кислоте, которая эффективно растворяет жир и старые загрязнения.
Как очистить чугунную сковородку?
Чтобы сохранить чугунную сковородку в отличном состоянии, не нужно тратить время на агрессивную чистку или покупать специальные средства. Главное – правильное мытье и сушка. Об этом пишет Cnet.
Повторная смазка после нескольких использований поможет чугунной сковородке оставаться в отличном состоянии / Фото Cnet
Как правильно чистить чугун:
- Промойте еще теплой сковородку.
- Добавьте немного теплой воды, чтобы пар помог размягчить остатки пищи.
- Соскоблите остатки. Используйте деревянную ложку или мягкую щетку. Избегайте металлических губок, которые могут повредить поверхность.
- Если есть прилипшие кусочки, посыпьте солью и осторожно потрите. Затем смойте водой.
- Сушите сразу же. Разогрейте сковородку на плите или в духовке несколько минут, чтобы избежать ржавчины.
- После высыхания сковородки смажьте ее небольшой каплей растительного масла или специальной смеси для чугуна, чтобы защитить и сохранить покрытие.
Обратите внимание! Не замачивайте чугун в воде и не используйте посудомойку.
Как очистить посуду от жира и накипи в холодной воде?
Даже в холодной воде посуду можно отмыть быстро и без агрессивных средств. Главное – правильно сочетать простые домашние продукты:
- Сода + моющее средство: посыпьте поверхность содой, добавьте несколько капель моющего, оставьте на 10 минут, затем протрите губкой.
- Соль: для свежего жира – немного холодной воды и легкое трение.
- Уксус: для застарелого нагара – смочите салфетку, наложите на 10 – 15 минут, затем снимите грязь.
- Горчичный порошок: сделайте пасту с водой, оставьте на 10 минут, смойте и протрите.
- Комбинация соды и кислоты (уксус или лимонный сок): образует пену, что эффективно удаляет пригоревший жир.