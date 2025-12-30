Секрет не в температуре воды, а в правильном сочетании компонентов. Некоторые вещества хорошо растворяют жир и смягчают нагар даже в холодной воде, не повреждая поверхность посуды, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как отмыть посуду в холодной воде?

Сода + средство для мытья посуды

Подойдет для кастрюль и сковородок с жирными загрязнениями. Смочите поверхность холодной водой, посыпьте содой, добавьте несколько капель моющего средства и оставьте на 10 минут. После этого протрите губкой и смойте водой.

Сода действует как мягкий абразив, а средство растворяет жир.

Сода поможет отмыть посуду от сильных загрязнений / Фото Pexels

Соль от свежего жира

Если посуда загрязнилась недавно, поможет обычная соль. Насыпьте ее на дно, добавьте немного холодной воды и легонько потрите губкой или салфеткой.

Уксус для пригоревших остатков

Столовый уксус хорошо размягчает застарелый нагар. Смочите салфетку уксусом, наложите на проблемное место на 10 – 15 минут, после чего осторожно снимите загрязнение. Метод подходит для металлической и эмалированной посуды.

Горчичный порошок

Горчица эффективно борется с жиром даже в холодной воде. Насыпьте порошок на загрязненный участок, добавьте немного воды до образования пасты, оставьте на 10 минут, а затем смойте и протрите посуду чистой губкой.

Как пишет The Proper Kitchen, для еще более сильного эффекта соду (щелочное вещество) можно соду совместить с кислотой – уксусом или лимонным соком. Сочетание этих противоположных по свойствам веществ вызывает химическую реакцию с образованием пены, которая нейтрализует оба вещества. В таком виде смесь эффективна не только для прочистки труб, но и для удаления сложных пятен – в частности пригоревшей пищи.

Смешайте равные части уксуса и воды в кастрюле и доведите смесь до кипения, чтобы размягчить пригоревшие остатки.

Снимите посуду с плиты, слейте жидкость и посыпьте пригоревшие места содой.

После остывания можно добавить еще соды и начать чистить поверхность.

Если нагар очень стойкий, добавьте еще уксуса – это вызовет пенную реакцию.

Продолжайте чистить, повторяя процесс при необходимости, пока посуда не станет чистой.

