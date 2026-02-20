Як радять експерти Prostoway, перше правило – добре прогріти піч.

Як розпалити вогонь, якщо дрова відсиріли?

Якщо у вас знайдеться хоча б кілька сухих полін для початку, це значно полегшить розпал. Якщо ж сухих дров немає, візьміть сирі дрова та наколіть з них дрібні тріски й лучину. Обов'язково зніміть кору, бо саме вона утримує найбільше вологи.

Для розпалювання можна використати:

газету,

сухі гілки,

хмиз або будь-яку іншу дрібну щепу.

Найзручніше скласти лучину у печі "куренем", заховавши всередину зім'ятий папір або бересту, і підпалити. Перші 10 – 20 хвилин слід топити піч виключно дрібною тріскою, а лише коли з'явиться стійке полум'я, поступово додавати основні дрова.

Щоб прискорити процес, можна використати деревне вугілля– покладіть його в центр печі і розпалюйте на ньому вогонь. Такий лайфхак дозволяє зберегти тепло у домі навіть у найхолодніші дні, не чекаючи, поки дрова повністю висохнуть.



Як розпалити вогонь, якщо дрова відсиріли / Фото Unsplash

Як правильно зберігати дрова?

Як пише burn firewood, щоб дрова добре горіли і не відсиріли, важливо подбати про їхнє правильне зберігання ще до настання холодів. Насамперед дрова слід тримати подалі від ґрунту – краще скласти їх на піддони, каміння або дерев'яні бруски. Це захищає їх від вологи, що піднімається з землі.

Також важливо накрити верхню частину колоди водонепроникним матеріалом, наприклад тентом або спеціальною дахівкою для дров, залишаючи при цьому бічні сторони відкритими для циркуляції повітря. Добре вентильоване зберігання запобігає утворенню цвілі та грибка.

Дрова краще зберігати у сухому, захищеному від дощу та снігу місці, наприклад під навісом, у сараї чи на відкритій терасі під дахом. Варто скласти полінця невисокими рядами, щоб повітря проходило між ними і вони висихали рівномірно.

Як українець отоплює свою хату у Карпатах?

Українець, на ім'я Марк збудував екологічний будинок у Карпатах з глини та природних матеріалів, експериментуючи з обігрівом за допомогою сонячних панелей та подрібнених чагарників. Для зимового обігріву він рекомендує утеплювати вікна та двері, використовувати кілька джерел опалення і поєднувати дрібне паливо з дровами.