Блогер з ніком my_ukrainian_dream, який називає себе "Вільним Фермером", активно ділиться своїм досвідом автономного життя та експериментами з опаленням.

Як чоловік обігріває будинок?

У теплу пору року Марк використовує сонячні панелі, які забезпечують його будиночок електроенергією та частково допомагають із підтриманням тепла. Це дозволяє мінімізувати залежність від традиційних джерел енергії.

Однак узимку, коли температура опускається нижче нуля, одного сонця недостатньо. У коментарі виданню "Фокус", він поділився секретом, як обігріти оселю у холодну пору. Щоб не витрачати багато дров, чоловік вирішив використати те, що було під рукою – подрібнені чагарники та обрізки з саду. Він спалював їх у печі, щоб перевірити, чи зможе таке паливо підтримувати комфортну температуру у хаті при -10 градусах.

Сьогодні ми дізнаємося, чи можна обігріти глиняну хатинку, використовуючи подрібнені чагарники та обрізки з саду в -10. Ху-ху-ху,

– сказав у кадрі молодий чоловік.

Головний мінус – постійне підкидання. За словами блогера, дрібні гілочки краще спалювати разом із дровами, однак він вирішив експериментувати окремо, щоб заощадити основне паливо.

Українець живе у глиняній хаті посеред Карпат: дивіться відео

Що радить Марк для зимового життя в глиняній хаті?

Марк визнає: повністю обігріти будинок лише таким паливом навряд чи можливо. Тому він радить підходити до питання комплексно:

утеплювати вікна та двері, щоб мінімізувати втрати тепла;

використовувати кілька джерел опалення;

поєднувати дрібне паливо з дровами;

заздалегідь готувати матеріали для зими.

Головна мета – щоб у хатині було тепло і можна було спокійно працювати навіть у морозні дні.

Як зігрівалися в англійських замках у часи Тюдорів?

Кінець XVI століття був одним із найхолодніших періодів в історії Англії. Саме тоді Європа переживала суворі зими, які стали частиною так званого Малого льодовикового періоду – епохи, коли температури різко знизилися, річки замерзали, а сніг лежав тижнями.

У таких умовах навіть життя в кам'яних замках, що здавалися символом могутності та розкоші, могло перетворитися на справжнє випробування. Холодні стіни, протяги та відсутність сучасного опалення змушували мешканців шукати різноманітні способи зігрітися. Англійці часів Тюдорів почали будувати та перебудовувати замки так, аби вони краще утримували тепло. З'являлися:

товсті кам'яні стіни, які зберігали тепло довше;

менші вікна, щоб зменшити втрати тепла;

внутрішні дворики та коридори, що працювали як бар'єр від вітру.

Замки поступово ставали менш схожими на фортеці й більше – на житлові палаци, пристосовані до суворого клімату.