Блогер с ником my_ukrainian_dream, который называет себя "Свободным Фермером", активно делится своим опытом автономной жизни и экспериментами с отоплением.

Смотрите также Как сделать каток у себя во дворе: простой лайфхак для зимнего отдыха

Как мужчина обогревает дом?

В теплое время года Марк использует солнечные панели, которые обеспечивают его домик электроэнергией и частично помогают с поддержанием тепла. Это позволяет минимизировать зависимость от традиционных источников энергии.

Однако зимой, когда температура опускается ниже нуля, одного солнца недостаточно. В комментарии изданию "Фокус", он поделился секретом, как обогреть дом в холодное время. Чтобы не тратить много дров, мужчина решил использовать то, что было под рукой – измельченные кустарники и обрезки из сада. Он сжигал их в печи, чтобы проверить, сможет ли такое топливо поддерживать комфортную температуру в доме при -10 градусах.

Сегодня мы узнаем, можно ли обогреть глиняный домик, используя измельченные кустарники и обрезки из сада в -10. Ху-ху-ху,

– сказал в кадре молодой человек.

Главный минус – постоянное подбрасывание. По словам блогера, мелкие веточки лучше сжигать вместе с дровами, однако он решил экспериментировать отдельно, чтобы сэкономить основное топливо.

Украинец живет в глиняном доме посреди Карпат: смотрите видео

Что советует Марк для зимней жизни в глиняном доме?

Марк признает: полностью обогреть дом только таким топливом вряд ли возможно. Поэтому он советует подходить к вопросу комплексно:

утеплять окна и двери, чтобы минимизировать потери тепла;

использовать несколько источников отопления;

сочетать мелкое топливо с дровами;

заранее готовить материалы для зимы.

Главная цель – чтобы в хижине было тепло и можно было спокойно работать даже в морозные дни.

Как согревались в английских замках во времена Тюдоров?

Конец XVI века был одним из самых холодных периодов в истории Англии. Именно тогда Европа переживала суровые зимы, которые стали частью так называемого Малого ледникового периода – эпохи, когда температуры резко снизились, реки замерзали, а снег лежал неделями.

В таких условиях даже жизнь в каменных замках, казавшихся символом могущества и роскоши, могла превратиться в настоящее испытание. Холодные стены, сквозняки и отсутствие современного отопления заставляли жителей искать различные способы согреться. Англичане времен Тюдоров начали строить и перестраивать замки так, чтобы они лучше удерживали тепло. Появлялись:

толстые каменные стены, которые сохраняли тепло дольше;

меньшие окна, чтобы уменьшить потери тепла;

внутренние дворики и коридоры, работавшие как барьер от ветра.

Замки постепенно становились менее похожими на крепости и больше – на жилые дворцы, приспособленные к суровому климату.