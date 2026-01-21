Как сделать каток в своем дворе – рассказала пользовательница тиктока с ником @vse_vyroste.

Как сделать каток собственноручно?

Процесс очень простой. Все, что вам понадобится, – это:

брезент,

несколько бетонных столбиков,

вода.

Сперва расстелите брезент на выбранном ровном месте во дворе. Затем подпереть его бетонными столбиками по краям, чтобы образовался небольшой "короб", который будет удерживать воду. Далее залейте поверхность водой и оставьте застывать на несколько дней. В результате образуется настоящий лед, готовый для катания на коньках.

Как сделать каток своими руками: смотрите видео

Эксперты Lifehacker советуют несколько советов, чтобы каток получился максимально безопасным:

выбирайте ровный участок, где нет выступающих предметов;

проверяйте толщину льда перед использованием.

Таким образом, даже небольшой двор может стать местом настоящих зимних развлечений, где семья и друзья смогут наслаждаться морозным воздухом и активным отдыхом.

