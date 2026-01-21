Як зробити ковзанку на своєму подвір'ї – розказала користувачка тіктоку з ніком @vse_vyroste.

Як зробити ковзанку власноруч?

Процес дуже простий. Все, що вам знадобиться, – це:

брезент,

кілька бетонних стовпчиків,

вода.

Спершу розстеліть брезент на обраному рівному місці у дворі. Потім підперті його бетонними стовпчиками по краях, щоб утворився невеликий "короб", який утримуватиме воду. Далі залийте поверхню водою і залиште застигати на кілька днів. В результаті утворюється справжній лід, готовий для катання на ковзанах.

Як зробити ковзанку власноруч: дивіться відео

Експерти Lifehacker радять кілька порад, щоб ковзанка вийшла максимально безпечною:

вибирайте рівну ділянку, де немає виступаючих предметів;

перевіряйте товщину льоду перед використанням.

Таким чином, навіть невеликий двір може стати місцем справжніх зимових розваг, де родина та друзі зможуть насолоджуватися морозним повітрям та активним відпочинком.

