Чому важливо промивати бойлер?
З часом у водонагрівачі накопичуються мінерали та осад, які містяться у воді. Вони осідають на дні бака та створюють проблеми:
- бойлер повільніше нагріває воду;
- споживає більше електроенергії чи газу;
- працює з підвищеним навантаженням;
- швидше зношується і може вийти з ладу.
Регулярне промивання допомагає підтримувати стабільну температуру води та зменшити витрати на комунальні послуги.
Як часто потрібно промивати?
- Бойлери з баком (електричні або газові) – щорічно. Процедура схожа для обох типів, різниця лише у відключенні живлення.
- Проточні водонагрівачі – бака немає, тому їх очищають спеціальним обладнанням та розчинами, зазвичай викликаючи фахівця.
Як промити бойлер самостійно?
- Вимкніть бойлер і дайте йому охолонути.
- Відкрийте кран з гарячою водою, щоб знизити тиск.
- Під'єднайте садовий шланг до зливного клапана внизу бойлера.
- Спрямуйте шланг у каналізацію, ємність або злив.
- Відкрийте клапан і злийте всю воду з осадом.
- Пропустіть холодну воду на кілька хвилин, щоб змити залишки осаду.
- Закрийте клапан, від'єднайте шланг і дочекайтеся, поки бак повністю наповниться.
- Лише після цього увімкніть живлення або газ.
Якщо вода під час зливу мутна або з піском – це нормально. Саме так виглядає осад, який заважав бойлеру ефективно працювати.
Коли краще не робити це самостійно?
Не експериментуйте, якщо:
- бойлер старий або давно не обслуговувався;
- ви не знаєте, як правильно вимкнути газ чи електрику;
- прилад протікає або вода іржава;
- зливний клапан не відкривається або заклинив.
У таких випадках виклик фахівця буде безпечнішим і дешевшим, ніж усунення серйозних поломок.
Чому тече бойлер?
- Протікання бойлера – досить поширена проблема, яка може призвести до серйозних наслідків, якщо її ігнорувати. Основними причинами протікання є надмірний тиск у баку, знос ущільнювачів, корозія бака та механічні пошкодження.
- Якщо тиск води у системі занадто високий або неправильно працює запобіжний клапан, вода може виходити через з'єднання або навіть безпосередньо з бака, що підвищує навантаження на всі деталі бойлера і може призвести до раптового прориву.
- З часом гумові прокладки висихають, тріскаються або деформуються, що створює мікропошкодження, через які починає підтікати вода.
- Старі бойлери або прилади, що працюють у воді з високим вмістом мінералів, схильні до корозії, яка руйнує метал бака зсередини і може призвести до протікань або виходу приладу з ладу.