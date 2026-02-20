Это подтверждает издание Martha Stewart.

Почему важно промывать бойлер?

Со временем в водонагревателе накапливаются минералы и осадок, которые содержатся в воде. Они оседают на дне бака и создают проблемы:

бойлер медленнее нагревает воду;

потребляет больше электроэнергии или газа;

работает с повышенной нагрузкой;

быстрее изнашивается и может выйти из строя.

Регулярная промывка помогает поддерживать стабильную температуру воды и уменьшить расходы на коммунальные услуги.

Как часто нужно промывать?

Бойлеры с баком (электрические или газовые) – ежегодно. Процедура похожа для обоих типов, разница лишь в отключении питания.

(электрические или газовые) – ежегодно. Процедура похожа для обоих типов, разница лишь в отключении питания. Проточные водонагреватели – бака нет, поэтому их очищают специальным оборудованием и растворами, обычно вызывая специалиста.



Зачем промывать бойлер / Фото Pinterest

Как промыть бойлер самостоятельно?

Как пишет Ecoenergy Improvement, нужно:

Выключите бойлер и дайте ему остыть. Откройте кран с горячей водой, чтобы снизить давление. Подсоедините садовый шланг к сливному клапану внизу бойлера. Направьте шланг в канализацию, емкость или слив. Откройте клапан и слейте всю воду с осадком. Пропустите холодную воду на несколько минут, чтобы смыть остатки осадка. Закройте клапан, отсоедините шланг и дождитесь, пока бак полностью наполнится. Только после этого включите питание или газ.

Если вода во время слива мутная или с песком – это нормально. Именно так выглядит осадок, который мешал бойлеру эффективно работать.

Когда лучше не делать это самостоятельно?

Не экспериментируйте, если:

бойлер старый или давно не обслуживался;

вы не знаете, как правильно выключить газ или электричество;

прибор протекает или вода ржавая или ржавая;

сливной клапан не открывается или заклинил.

В таких случаях вызов специалиста будет безопаснее и дешевле, чем устранение серьезных поломок.

Почему течет бойлер?