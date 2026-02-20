Это подтверждает издание Martha Stewart.

Почему важно промывать бойлер?

Со временем в водонагревателе накапливаются минералы и осадок, которые содержатся в воде. Они оседают на дне бака и создают проблемы:

  • бойлер медленнее нагревает воду;
  • потребляет больше электроэнергии или газа;
  • работает с повышенной нагрузкой;
  • быстрее изнашивается и может выйти из строя.

Регулярная промывка помогает поддерживать стабильную температуру воды и уменьшить расходы на коммунальные услуги.

Как часто нужно промывать?

  • Бойлеры с баком (электрические или газовые) – ежегодно. Процедура похожа для обоих типов, разница лишь в отключении питания.
  • Проточные водонагреватели – бака нет, поэтому их очищают специальным оборудованием и растворами, обычно вызывая специалиста.


Как промыть бойлер самостоятельно?

  1. Выключите бойлер и дайте ему остыть.
  2. Откройте кран с горячей водой, чтобы снизить давление.
  3. Подсоедините садовый шланг к сливному клапану внизу бойлера.
  4. Направьте шланг в канализацию, емкость или слив.
  5. Откройте клапан и слейте всю воду с осадком.
  6. Пропустите холодную воду на несколько минут, чтобы смыть остатки осадка.
  7. Закройте клапан, отсоедините шланг и дождитесь, пока бак полностью наполнится.
  8. Только после этого включите питание или газ.

Если вода во время слива мутная или с песком – это нормально. Именно так выглядит осадок, который мешал бойлеру эффективно работать.

Когда лучше не делать это самостоятельно?

Не экспериментируйте, если:

  • бойлер старый или давно не обслуживался;
  • вы не знаете, как правильно выключить газ или электричество;
  • прибор протекает или вода ржавая или ржавая;
  • сливной клапан не открывается или заклинил.

В таких случаях вызов специалиста будет безопаснее и дешевле, чем устранение серьезных поломок.

Почему течет бойлер?

  • Протечка бойлера – довольно распространенная проблема, которая может привести к серьезным последствиям, если ее игнорировать. Основными причинами протечек является чрезмерное давление в баке, износ уплотнителей, коррозия бака и механические повреждения.
  • Если давление воды в системе слишком высокое или неправильно работает предохранительный клапан, вода может выходить через соединения или даже непосредственно из бака, что повышает нагрузку на все детали бойлера и может привести к внезапному прорыву.
  • Со временем резиновые прокладки высыхают, трескаются или деформируются, что создает микроповреждения, через которые начинает подтекать вода.
  • Старые бойлеры или приборы, работающие в воде с высоким содержанием минералов, подвержены коррозии, которая разрушает металл бака изнутри и может привести к протечкам или выходу прибора из строя.