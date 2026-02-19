Какие приборы не следует выключать из розетки даже после использования, рассказывает "Радио Трек".

Смотрите также Почему в Германии посуду не ополаскивают от моющего средства: ответ вас удивит

Что не стоит отключать из сети после использования?

OLED-телевизор

В таких телевизорах периодически запускается автоматическое обновление пикселей. Если постоянно выключать их из розетки, этот процесс прерывается, что со временем может повлиять на качество изображения. Лучше выключать телевизор кнопкой питания, а не выдергивать вилку.

Справка: OLED-телевизор – это телевизор с современным типом экрана, который работает на органических светодиодах. В таком экране каждый пиксель светится самостоятельно.

В отличие от обычных LED-телевизоров, OLED-телевизору не нужна отдельная подсветка / Фото Cnet

Wi-Fi-роутер

Роутер поддерживает интернет и работу подключенных устройств – камер, сигнализации, систем "умного дома". Частые отключения могут вызвать сбои. Выключать его стоит только тогда, когда вы уверены, что это не навредит другим системам.

Струйный принтер

Если выключить его из розетки, печатающая головка может не завершить работу правильно. После повторного включения принтер запускает очистку и расходует больше чернил. Поэтому его лучше выключать только кнопкой.

Также не стоит часто отключать: холодильники и морозильники, системы безопасности и сигнализации, умные термостаты, системы жизнеобеспечения.

Обратите внимание! Во время скачков напряжения или аварийных отключений приборы лучше выключить из сети. После восстановления электроснабжения стоит подождать примерно 10 минут и только тогда включать их снова.

Также можно установить реле напряжения или устройство защитного отключения, чтобы обезопасить холодильник, стиральную машину, телевизор и тому подобное.

Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку?

Некоторые электроприборы опасно оставлять подключенными, даже когда они выключены. Об этом пишет Cnet.