Які прилади не слід вимикати з розетки навіть після використання, розповідає "Радіо Трек".
Що не варто відключати з мережі після використання?
OLED-телевізор
У таких телевізорах періодично запускається автоматичне оновлення пікселів. Якщо постійно вимикати їх із розетки, цей процес переривається, що з часом може вплинути на якість зображення. Краще вимикати телевізор кнопкою живлення, а не висмикувати вилку.
Довідка: OLED-телевізор – це телевізор із сучасним типом екрана, який працює на органічних світлодіодах. У такому екрані кожен піксель світиться самостійно.
На відміну від звичайних LED-телевізорів, OLED-телевізору не потрібна окрема підсвітка / Фото Cnet
Wi-Fi-роутер
Роутер підтримує інтернет і роботу підключених пристроїв – камер, сигналізації, систем "розумного дому". Часті відключення можуть викликати збої. Вимикати його варто лише тоді, коли ви впевнені, що це не зашкодить іншим системам.
Струменевий принтер
Якщо вимкнути його з розетки, друкуюча головка може не завершити роботу правильно. Після повторного ввімкнення принтер запускає очищення і витрачає більше чорнила. Тому його краще вимикати лише кнопкою.
Також не варто часто відключати: холодильники і морозильники, системи безпеки та сигналізації, розумні термостати, системи життєзабезпечення.
Зверніть увагу! Під час стрибків напруги або аварійних відключень прилади краще вимкнути з мережі. Після відновлення електропостачання варто зачекати приблизно 10 хвилин і лише тоді вмикати їх знову.
Також можна встановити реле напруги або пристрій захисного вимкнення, щоб убезпечити холодильник, пральну машину, телевізор тощо.
Які прилади не можна залишати увімкненими у розетку?
Деякі електроприлади небезпечно залишати підключеними, навіть коли вони вимкнені. Про це пише Cnet.
- Обігрівачі – ризик пожежі високий, не використовуйте подовжувач.
- Аерофритюрниці – навіть вимкнені можуть мати струм у режимі очікування.
- Портативні кондиціонери – споживають багато енергії, краще відключати.
- Фени, праски для волосся – вимикач не завжди гарантує безпеку.
- Старі кавоварки – без авто-вимкнення можуть перегрітися.
- Лампи та пристрої зі старими шнурами – пошкоджені дроти підвищують ризик.
- Тостери – краще відключити, щоб уникнути короткого замикання.