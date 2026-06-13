Чем заменить кондиционер: эксперты назвали самые эффективные способы охладить дом в жару
С каждым годом летняя жара становится все более ощутимой, а счета за электроэнергию заставляют многих искать альтернативу кондиционерам. Специалисты утверждают: во многих случаях снизить температуру в доме можно и без установки дорогостоящей климатической техники.
В Министерстве энергетики США поделились лайфхаками по охлаждению квартиры .
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Что выбрать вместо кондиционеров?
- Потолочные вентиляторы
Среди самых популярных решений — потолочные вентиляторы. Они создают эффект охлаждения благодаря циркуляции воздуха и могут существенно повысить комфорт в помещении. В некоторых регионах с умеренным климатом вентиляторы даже способны полностью заменить кондиционер.
Интересно! По данным Министерства энергетики США, потолочные вентиляторы потребляют значительно меньше электроэнергии, чем кондиционеры. В результате их использование может помочь сократить расходы на охлаждение в летний период.
- Тепловые насосы
Для тех, кто планирует долгосрочную модернизацию жилья, альтернативой могут стать тепловые насосы. Они обеспечивают как обогрев зимой, так и охлаждение летом, при этом демонстрируя более высокую энергоэффективность по сравнению с традиционными системами кондиционирования.
- Шторы
Не менее важны и простые бытовые привычки. Эксперты советуют держать шторы или жалюзи закрытыми в самые жаркие часы дня. Зато ночью или ранним утром можно открыть шторы и проветрить помещение.
Используйте блэкаут-шторы в жару / Фото Unsplash
Специалисты отмечают, что полностью отказаться от кондиционеров возможно не всегда – особенно во время длительных периодов экстремальной жары. Однако сочетание нескольких альтернативных методов способно существенно снизить потребность в активном охлаждении, сэкономить средства и уменьшить потребление электроэнергии.
Что еще может помочь пережить жару?
- Увлажняйте воздух в комнате. Можно купить обычный увлажнитель и наполнять его ледяной водой. Если нет возможности пользоваться специальным увлажнителем — подойдет и обычный пульверизатор.
- Выключайте всю бытовую технику в доме. Устройства, подключенные к розетке, нагревают воздух. Поэтому отключайте кофеварки, чайники, телевизоры и другую технику, если вы ею не пользуетесь.
- Развесьте по комнате влажные полотенца или холодные простыни. Это поможет охладить воздух в доме.