Что-то из этого точно сработает: как отмыть водный камень

Водный камень – боль для многих хозяек и хозяев. А особенно в районах, где вода содержит много минеральных солей.

Чем меньше налета и чем он "свежее", то тем легче его отмыть. Однако все же есть способы, которые могут помочь и при застарелом налете. Об этом пишет 24 Канал.

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Сначала от него можно попробовать избавиться с помощью домашних средств. А если не помогло – воспользоваться магазинными. В последнем случае крайне важно смотреть на состав, однако обо всем – по порядку.

Убираем легкий налет домашними средствами

Самое первое универсальное средство, которое можно применить – микс уксуса и воды. Он идеально подходит против легкого налета в чайниках, на кранах, душевых кабинах, стеклах и плитке.

Рецепт:

Смешайте уксус и воду 1:1;

Нанесите на поверхность или, если это чайник, залейте внутрь и поставьте кипятиться;

Оставьте на 30 – 60 минут;

Пройдитесь губкой или щеткой и хорошо смойте.

Совет: для вертикальных поверхностей смочите ткань или салфетку уксусом, приложите к поверхности и закрепите на 1 час.

Второй способ – лимонная кислота. Идеально для: чайников, стиральных машин, плитки и унитазов.

Рецепт:

Растворите 1 – 2 столовой ложки лимонной кислоты в 0,5 литра горячей воды;

Нанесите на поверхность или залейте в чайник или унитаз;

Оставьте на 30 – 40 минут, а затем смойте;

Для стиральной машины – насыпьте 100 граммов в отсек для порошка и запустите стирку на высокой температуре без белья.

И любимый способ наших бабушек – пищевая сода и уксус. Подходит для унитазов, ванн, раковин.

Для того, чтобы осуществить очистку, нужно достичь химической реакции:

Насыпьте соду на влажную поверхность;

Сбрызните или полейте оцетом – должно произойти шипение;

Через 10 – 15 минут пройдитесь щеткой;

Смойте водой.

К слову, этим же методом можно отмыть пригоревшую кастрюлю.

Тяжелая артиллерия: как выбрать средство для водного камня, который сложно отмывается

Крайне важно проверять состав, ведь не вся "химия" может побороть водный камень. Например, хлор, абразивы и сильные щелочи на него не действуют.

Главные борцы с известковым налетом – это кислоты. Экологические средства имеют в составе природную лимонную кислоту (Citric Acid) – она самая мягкая и безопасная для большинства поверхностей.

В тяжелых случаях помогут более профессиональные средства, в составе которых есть:

муравьиная кислота (Formic Acid – очень агрессивная),

фосфорная кислота (Phosphoric Acid – способна удалить даже ржавчину),

сульфаминовая кислота (Sulfamic Acid – хорошо растворяет кальций и магний)

Отметим, что при применении химических средств следует использовать перчатки и хорошо проветривать помещение.