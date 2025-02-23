Сантехники назвали 3 самые распространенные ошибки во время самостоятельного ремонта: что не стоит делать

Поврежденная труба или забитый унитаз могут стать настоящей головной болью. Однако не всегда есть возможность воспользоваться профессиональными услугами сантехника. Иногда нужно немедленно устранить проблему, поэтому владельцы домов пытаются сделать это самостоятельно.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, это не всегда хорошее решение, ведь специалисты отмечают, что несколько ошибок могут ухудшить ситуацию. Что, по их словам, не стоит делать, самостоятельно ремонтируя сантехнику, рассказываем далее.

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Чрезмерное затягивание соединений

Частой ошибкой является слишком сильное затягивание трубопроводной арматуры, смесителей или болтов. Это может привести к трещинам в трубах или повреждению уплотнителей. Чрезмерное затягивание пластиковых деталей также может вызвать микротрещины, что в дальнейшем повлечет протечки.

Чтобы избежать таких проблем, стоит затягивать соединение до момента, когда оно станет плотным, а затем повернуть еще на четверть оборота. Также следует использовать тефлоновую ленту или клей для труб, чтобы создать герметичное соединение.

Неправильное использование герметиков и ленты

Еще одна распространенная ошибка – неправильное применение тефлоновой ленты или герметиков. Часто владельцы домов обматывают ленту в неправильном направлении или используют ее слишком много, что может привести к утечкам.

Лучше всего обматывать тефлоновую ленту по часовой стрелке 2 – 3 раза и избегать чрезмерного использования герметика, поскольку его излишки могут заблокировать трубы.

Забывание об отключении воды

Перед началом любых сантехнических работ важно перекрыть подачу воды, иначе можно вызвать серьезное затопление. Многие домашние мастера пренебрегают этим шагом, что может привести к повреждению стен, пола и электропроводки.

Поэтому, перед началом работ, всегда необходимо находить главный запорный вентиль и выключать его. Кроме того, стоит дополнительно опорожнять трубы, открыв ниже по уровню кран для сброса давления.