Если выключили свет: как безопасно перезапустить стиральную машинку после скачка напряжения

Внезапные отключения света - реальность, с которой снова столкнулись тысячи украинцев. Однако спешим вас успокоить, если электроэнергия прервала цикл стирки, это не обязательно означает, что стиральная машина повреждена.

Правильные действия после возвращения питания помогут избежать сбоев, ошибок или даже повреждений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Смотрите также Россия била по энергетике: аварийные отключения отменили, ввели – почасовые

Как правильно перезапустить стиралку после отключения?

Проверьте, продолжает ли машина стирку самостоятельно

После восстановления питания нажмите кнопку "Пуск/Пауза". Во многих моделях это позволяет машине вернуться к циклу с того же места. Если этого не произошло – перейдите к ручному сбросу.

Жесткий сброс

Выключите машинку, нажав кнопку питания (Power). Вытащите вилку из розетки и подождите 5 – 10 минут – это даст электронике время "разрядиться" и очистить временную память. После паузы подключите стиралку снова, включите ее и выберите новый цикл стирки – желательно простой (например, полоскания), чтобы убедиться, что машина работает стабильно.

Что делать со старыми моделями без "памяти"

Если машинка не имеет функции автоматического продолжения цикла, а в барабане осталась вода, нужно слить ее. Во многих старых устройствах можно активировать режим "Без отжима" или слить через сливной шланг. После слива выберите новый цикл стирки и запустите его заново.



Как перезапустить стиралку после отключения / Фото Unsplash

Почему отключение питания может быть опасным?

Как отмечает Real Simple, сама по себе потеря электроэнергии во время работы стиральной машины обычно не вредит прибору – многие современные машины запоминают программу и продолжают цикл, как только питание вернется.

Однако проблемным может быть именно момент возврата тока – возможные скачки напряжения, которые могут повредить электронику машины. Особенно это актуально для старых моделей, которые не имеют функции "памяти" цикла – они могут потребовать ручного перезапуска или даже слива воды.

Какие признаки того, что стиралку пора заменить?