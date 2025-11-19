Якщо вимкнули світло: як безпечно перезапустити пральну машинку після стрибка напруги

Раптові відключення світла – реальність, з якою знову зіткнулися тисячі українців. Однак спішимо вас заспокоїти, якщо електроенергія перервала цикл прання, це не обов'язково означає, що пральна машина пошкоджена.

Правильні дії після повернення живлення допоможуть уникнути збоїв, помилок або навіть пошкоджень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Як правильно перезапустити пралку після відключення?

Перевірте, чи машина продовжує прання самостійно

Після відновлення живлення натисніть кнопку "Пуск/Пауза". У багатьох моделях це дозволяє машині повернутися до циклу з того ж місця. Якщо цього не сталося – перейдіть до ручного скидання.

Жорстке скидання

Вимкніть машинку, натиснувши кнопку живлення (Power). Витягніть вилку зі розетки та зачекайте 5 – 10 хвилин – це дасть електроніці час "розрядитися" та очистити тимчасову пам'ять. Після паузи під'єднайте пралку знову, увімкніть її й оберіть новий цикл прання – бажано простий (наприклад, полоскання), щоб переконатися, що машина працює стабільно.

Що робити зі старими моделями без "пам’яті"

Якщо машинка не має функції автоматичного продовження циклу, а в барабані залишилася вода, потрібно злити її. У багатьох старих пристроях можна активувати режим "Без віджимання" або злити через зливний шланг. Після зливу виберіть новий цикл прання і запустіть його заново.



Як перезапустити пралку після відключення / Фото Unsplash

Чому вимкнення живлення може бути небезпечним?

Як зазначає Real Simple, сама по собі втрата електроенергії під час роботи пральної машини зазвичай не шкодить приладу – багато сучасних машин запам'ятовують програму і продовжують цикл, як тільки живлення повернеться.

Однак проблемним може бути саме момент повернення струму – можливі стрибки напруги, які можуть пошкодити електроніку машини. Особливо це актуально для старих моделей, які не мають функції "пам'яті" циклу – вони можуть потребувати ручного перезапуску або навіть зливу води.

Які ознаки того, що пралку час замінити?