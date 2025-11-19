Правильні дії після повернення живлення допоможуть уникнути збоїв, помилок або навіть пошкоджень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Як правильно перезапустити пралку після відключення?

Перевірте, чи машина продовжує прання самостійно

Після відновлення живлення натисніть кнопку "Пуск/Пауза". У багатьох моделях це дозволяє машині повернутися до циклу з того ж місця. Якщо цього не сталося – перейдіть до ручного скидання.

Жорстке скидання

Вимкніть машинку, натиснувши кнопку живлення (Power). Витягніть вилку зі розетки та зачекайте 5 – 10 хвилин – це дасть електроніці час "розрядитися" та очистити тимчасову пам'ять. Після паузи під'єднайте пралку знову, увімкніть її й оберіть новий цикл прання – бажано простий (наприклад, полоскання), щоб переконатися, що машина працює стабільно.

Що робити зі старими моделями без "пам’яті"

Якщо машинка не має функції автоматичного продовження циклу, а в барабані залишилася вода, потрібно злити її. У багатьох старих пристроях можна активувати режим "Без віджимання" або злити через зливний шланг. Після зливу виберіть новий цикл прання і запустіть його заново.



Як перезапустити пралку після відключення / Фото Unsplash

Чому вимкнення живлення може бути небезпечним?

Як зазначає Real Simple, сама по собі втрата електроенергії під час роботи пральної машини зазвичай не шкодить приладу – багато сучасних машин запам'ятовують програму і продовжують цикл, як тільки живлення повернеться.

Однак проблемним може бути саме момент повернення струму – можливі стрибки напруги, які можуть пошкодити електроніку машини. Особливо це актуально для старих моделей, які не мають функції "пам'яті" циклу – вони можуть потребувати ручного перезапуску або навіть зливу води.

