Правильные действия после возвращения питания помогут избежать сбоев, ошибок или даже повреждений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Смотрите также Россия била по энергетике: аварийные отключения отменили, ввели – почасовые

Как правильно перезапустить стиралку после отключения?

Проверьте, продолжает ли машина стирку самостоятельно

После восстановления питания нажмите кнопку "Пуск/Пауза". Во многих моделях это позволяет машине вернуться к циклу с того же места. Если этого не произошло – перейдите к ручному сбросу.

Жесткий сброс

Выключите машинку, нажав кнопку питания (Power). Вытащите вилку из розетки и подождите 5 – 10 минут – это даст электронике время "разрядиться" и очистить временную память. После паузы подключите стиралку снова, включите ее и выберите новый цикл стирки – желательно простой (например, полоскания), чтобы убедиться, что машина работает стабильно.

Что делать со старыми моделями без "памяти"

Если машинка не имеет функции автоматического продолжения цикла, а в барабане осталась вода, нужно слить ее. Во многих старых устройствах можно активировать режим "Без отжима" или слить через сливной шланг. После слива выберите новый цикл стирки и запустите его заново.



Как перезапустить стиралку после отключения / Фото Unsplash

Почему отключение питания может быть опасным?

Как отмечает Real Simple, сама по себе потеря электроэнергии во время работы стиральной машины обычно не вредит прибору – многие современные машины запоминают программу и продолжают цикл, как только питание вернется.

Однако проблемным может быть именно момент возврата тока – возможные скачки напряжения, которые могут повредить электронику машины. Особенно это актуально для старых моделей, которые не имеют функции "памяти" цикла – они могут потребовать ручного перезапуска или даже слива воды.

Какие признаки того, что стиралку пора заменить?