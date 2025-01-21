Как починить текущий во время принятия душа кран: совет от сантехника

Сантехник Дэвид Коулман, известный в тикток как @mechanicallyincleyend, поделился советом, как легко починить протекание воды из крана во время принятия душа.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, его видео стало вирусным, набрав более 1,4 миллиона просмотров. Что же советует делать мастер во время протекания воды в ванной, рассказываем далее.

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Как починить кран в ванной

Коулман объясняет, что протекание воды из крана ванны во время принятия душа – это ненормально, но проблему можно решить очень просто.

Для этого он предлагает отсоедините кран от ванны. На нижней части носика есть винт в форме знака "стоп", который нужно открутить гаечными ключами. Когда винт ослаблен, носик можно легко снять, если труба правильно закреплена за стеной. Впрочем, Коулман предупредил, что иногда труба может вылететь сквозь плитку.

Как починить утечку воды во время принятия душа: смотрите видео

После снятия носика стоит тщательно очистить трубу, чтобы обеспечить герметичность, когда будете устанавливать новый носик. Для дополнительной безопасности можно заполнить отверстие силиконом и смазать трубу перед монтажом.

Далее следует установить носик обратно и затянуть винт с помощью гаечных ключей. Важно хорошо закрепить его, во избежание неожиданных ситуаций. После завершения работы убедитесь, что вода больше не капает с носика во время принятия душа.