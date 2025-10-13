Большинство хозяек привыкли очищать чайник от накипи с помощью лимонной кислоты или соды, но этот способ лишь создает иллюзию чистоты.

Специалисты KitchenAid объяснили, что для поддержания идеального состояния бытового прибора важен ежедневный уход, а не только периодическое кипячение с кислотой, передает 24 Канал.

Смотрите также Не все подряд: какие вещи обязательно надо стирать наизнанку

Как безопасно мыть чайник снаружи?

Специалисты советуют интересный лайфхак:

Нанесите немного зубной пасты на старую зубную щетку. Осторожно потрите корпус чайника, особенно в местах стыков и возле ручки. Смойте остатки влажной тряпкой, а затем отполируйте микрофиброй.

Как альтернатива, рекомендуют использовать моющее средство для посуды – просто нанесите его на губку, протрите поверхность, а затем несколько раз вытрите влажной тканью.

Средство, которое отчистит до блеска ваш чайник / Фото Unsplash

Как удалить накипь без лимонной кислоты?

Как отмечают в Morphy Richards, частота чистки зависит от жесткости воды.

Если вода средней жесткости – достаточно очистки раз в три месяца.

Если же в вашем регионе вода жесткая – чистить следует минимум раз в 30 дней.

Эксперты советуют не пользоваться лимонной кислотой, а заменить ее уксусом – более эффективным и безопасным средством:

Налейте в чайник 600 миллилитров воды и 200 миллилитров уксуса. Доведите до кипения, оставьте на ночь. Утром слейте раствор, залейте чистую воду, вскипятите и вылейте. Повторите этот процесс еще дважды, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Регулярное мытье корпуса, ежемесячная очистка от накипи и правильное полоскание помогут вашему чайнику служить годами. И не важно, электрический он или обычный – главное, чтобы блестел не только снаружи, но и был действительно чистым внутри.

Как вымыть кухню до блеска?