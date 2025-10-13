Більшість господинь звикли очищати чайник від накипу за допомогою лимонної кислоти або соди, але цей спосіб лише створює ілюзію чистоти.

Фахівці KitchenAid пояснили, що для підтримки ідеального стану побутового приладу важливий щоденний догляд, а не лише періодичне кип'ятіння з кислотою, передає 24 Канал.

Як безпечно мити чайник зовні?

Фахівці радять цікавий лайфхак:

Нанесіть трохи зубної пасти на стару зубну щітку. Обережно потріть корпус чайника, особливо в місцях стиків і біля ручки. Змийте залишки вологою ганчіркою, а потім відполіруйте мікрофіброю.

Як альтернатива, рекомендують використовувати мийний засіб для посуду – просто нанесіть його на губку, протріть поверхню, а потім кілька разів витріть вологою тканиною.

Засіб, який відчистить до блиску ваш чайник / Фото Unsplash

Як видалити накип без лимонної кислоти?

Як зазначають у Morphy Richards, частота чищення залежить від жорсткості води.

Якщо вода середньої жорсткості – достатньо очищення раз на три місяці.

Якщо ж у вашому регіоні вода жорстка – чистити слід щонайменше раз на 30 днів.

Експерти радять не користуватися лимонною кислотою, а замінити її оцтом – більш ефективним і безпечним засобом:

Налийте у чайник 600 мілілітрів води та 200 мілілітрів оцту. Доведіть до кипіння, залиште на ніч. Вранці злийте розчин, залийте чисту воду, закип'ятіть і вилийте. Повторіть цей процес ще двічі, щоб позбутися запаху оцту.

Регулярне миття корпусу, щомісячне очищення від накипу й правильне полоскання допоможуть вашому чайнику служити роками. І не важливо, електричний він чи звичайний – головне, щоб блищав не лише зовні, а й був справді чистим усередині.

