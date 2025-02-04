Приемы организации пространства, которые стоит украсть у наших бабушек: 5 простых правил порядка

Не все бабушки и мамы являются профессиональными организаторами пространства, но некоторые из них владеют этими навыками на уровне искусства.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, эти женщины знают, как поддерживать идеальный порядок в доме без сложных и дорогих решений. О лучших организационных советах, которые передаются из поколения в поколение и до сих пор работают, рассказываем далее.

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Использование подручных средств вместо модных контейнеров

Наши бабушки никогда не тратили деньги на дорогие органайзеры. Они умели находить решения среди подручных средств. Корзины, пластиковые контейнеры из-под продуктов, банки, коробки – все это становилось частью их организационной системы. Хотя такие методы не имеют “инстаграмной” эстетики, они прекрасно выполняют свою функцию и не опустошают кошелек.

Минимализм как ключ к порядку

Еще одна мудрость наших бабушек – держать только самое необходимое. Хотя некоторые из них хранит вещи из сентиментальной ценности, есть и те, кто овладел искусством выбрасывания. Они знают: чем меньше вещей, тем легче поддерживать порядок. Стоит спросить себя: действительно ли эта вещь приносит пользу? Если нет – смело от нее избавляйтесь.

Раскладывание продуктов в кладовке в контейнеры

Эта практика не является новой, а хорошо забытой старой. Наши бабушки хранили сыпучие продукты в стеклянных банках или контейнерах, чтобы избежать рассыпанных пакетов с крупами и коробок с черствыми хлопьями. Это не только делает кухню опрятной, но и продлевает срок хранения продуктов. Главное – не забыть подписать контейнеры, чтобы избежать путаницы.

Важные вещи под рукой

Один из ключевых принципов организации – удобство доступа. Чтобы избежать хаоса, самые употребляемые вещи должны быть под рукой, а сезонные или редко используемые предметы – в менее доступных местах. Маленький табурет-ступенька – еще один секрет наших бабушек, который помогает без усилий доставать вещи с верхних полок.

Выработка полезных привычек

Бабушки и мамы всегда придерживались простого правила: порядок поддерживается ежедневно, а не раз в неделю. Они не оставляли беспорядок на столешницах перед сном, не переступали через разбросанные вещи, а сразу их убирали. Это не большие генеральные уборки, а маленькие ежедневные действия, которые формируют чистоту в доме.