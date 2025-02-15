Готовим газон к весне: 5 важных шагов для ухода

Хотя холод все еще напоминает о себе, весна уже не за горами, а значит, пора подготовить свой газон к теплому сезону.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, чтобы наслаждаться зеленым двором, уютными вечерами и встречами с родными и друзьями, стоит заранее позаботиться о его состоянии. Какие пять важных шагов помогут получить ухоженный и здоровый газон весной, рассказываем далее.

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Уберите мусор

В течение зимы на газоне накапливается много опавших листьев, веток и другого мусора, который может препятствовать доступу света и воздуха к почве. В преддверии весны стоит начать с тщательной уборки и сгребания лишнего. Иначе оставленный мусор может способствовать развитию болезней газона, особенно во влажной среде.

Поливайте, даже когда прохладно

Если температура держится на уровне 10°C и выше, ваш газон все еще нуждается во влаге, особенно если зима была сухой. Засуха в начале сезона может замедлить рост травы и ухудшить ее состояние, поэтому эксперты советуют в этот период поливать газон редко, но обильно. Лучше всего это делать утром, чтобы стимулировать рост корней и сделать газон более устойчивым к засухе.

Избавьтесь от сорняков

Сорняки – неизбежная часть естественного процесса, но есть способы держать их под контролем без использования агрессивных химических средств.

Газон также нуждается в уходе / Фото Pexels

Специалисты рекомендуют вручную удалять сорняки, пока они не успели распространиться, а также использовать кукурузную клейковину как естественное средство для предотвращения их роста. Со временем такие экологические подходы помогут создать здоровый и ухоженный газон без лишних затрат.

Косите траву ранней весной и делайте это регулярно

Многие владельцы домов откладывают кошение до поздней весны, но стоит начать это делать раньше. Это не только улучшает внешний вид газона, а и является полезным для травы. Однако не следует стричь траву слишком коротко. Оптимальная высота – 6 – 7 сантиметров, что поможет избежать лишнего стресса для растений и сдержать рост сорняков.

Избегайте излишней нагрузки

Зимой газон спит, поэтому стоит минимизировать хождение по нему, чтобы избежать уплотнения почвы. Постоянное давление может ослабить траву, делая ее более уязвимой к повреждениям.

Лучше избегать частого передвижения по одним и тем же тропинкам. Если хотите, чтобы газон радовал вас весной, позвольте ему отдохнуть зимой.