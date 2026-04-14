Шторы, стены и мебель: какой секрет используют дизайнеры для гармоничного сочетания

Создать стильный интерьер – это не только о дорогой мебели или трендовом декоре. Часто главную роль играют простые, но продуманные сочетания цветов. Один из таких базовых приемов, которым активно пользуются дизайнеры, – правильный баланс между шторами, стенами и мебелью.

Именно он помогает сделать пространство целостным и визуально приятным. Больше об этом рассказала дизайнер с ником @volkonska_olga в тиктоке.

Смотрите также Как создать "дофаминовый" интерьер и не превратить дом в хаос: советы дизайнеров

Как правильно подобрать шторы?

Один из самых простых и одновременно эффективных секретов – выбирать шторы на 1 – 2 тона темнее стены. Такой подход позволяет:

создать мягкий контраст без резких переходов;

визуально "собрать" интерьер;

сделать пространство более глубоким и объемным.

Если шторы будут слишком светлыми, они могут "слиться" со стенами. А слишком темные – будут выглядеть чужеродно и перегружать комнату.



Выбирайте шторы на 1 – 2 тона темнее стены / Фото Pinterest

Какой должна быть мебель?

Еще один важный принцип – баланс между мебелью и основными поверхностями. Дизайнеры советуют выбирать мебель немного темнее стен и пола, или подбирать ее в одном цветовом тоне с ними. Такой подход помогает избежать хаоса в интерьере. Мебель не "выпадает" из общей картины, а выглядит как логическое продолжение пространства.

Секрет в том, что человеческий глаз лучше воспринимает плавные переходы цвета, чем резкие контрасты. Когда стены, шторы и мебель отличаются всего на несколько тонов, интерьер выглядит:

гармоничным;

спокойным;

более дорогим на вид.

В то же время такой прием универсальный – он работает и в маленьких квартирах, и в больших домах, независимо от стиля.



Дизайнеры советуют выбирать мебель немного темнее стен и пола / Фото Pinterest

Как пишет The Spruce, кроме цвета, важно учитывать и текстуры. Например, даже близкие по оттенку элементы могут выглядеть интересно, если совместить матовые и глянцевые поверхности, ткани различной плотности или натуральные материалы.

В итоге, чтобы интерьер выглядел гармонично, не обязательно делать сложные дизайнерские решения. Иногда достаточно придерживаться простого правила: шторы – немного темнее стен, мебель – в тон или на несколько оттенков глубже. Именно эти нюансы и создают ощущение продуманного и стильного пространства.

На чем можно сэкономить, но одновременно иметь современный интерьер?

Эксперты советуют использовать обои под покраску и ламинат вместо дорогих материалов для экономии на ремонте. А минимализм в мебели и использование текстиля и освещения вместо декора помогут создать современный интерьер без больших затрат.