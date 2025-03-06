Красим металлическую дверь дома: пошаговая инструкция

Стальные двери – это надежная защита вашего дома от погодных условий и злоумышленников. Они могут прослужить всю жизнь, однако их покрытие со временем теряет свой вид.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, перекраска металлических дверей – это не сложный процесс, если придерживаться правильной подготовки и технологии. Пошаговую инструкцию, как обновить внешний вид таких дверей своими руками, рассказываем далее.

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Снятие двери с петель

Снятие двери значительно облегчит покраску и обеспечит равномерное покрытие. Используйте отвертку и молоток, чтобы аккуратно выбить штифты из петель. Если дверь нельзя снять, покраску придется проводить на месте.

Демонтаж фурнитуры и защита нерабочих участков

Снимите ручки, замки и другие элементы, которые можно легко демонтировать. Защитите стекло или другие декоративные элементы малярной лентой и газетой.

Очистка поверхности

Тщательно очистите дверь средством для обезжиривания, чтобы удалить грязь, пыль и жир. После очистки вытрите поверхность сухой тканью.

Шлифовка

Наденьте маску и очки. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги обработайте поверхность, чтобы сделать ее шероховатой и удалить остатки старой краски.

Как красить металлические двери: смотрите видео

Удаление пыли

Протрите дверь влажной тряпкой и дайте ей полностью высохнуть.

Нанесение грунтовки

Нанесите грунтовку валиком или кисточкой, начиная с панелей, затем переходите к рамкам и внешним краям. Дайте первому слою высохнуть, затем нанесите второй.

Покраска

Используйте атласную или полуглянцевую краску для наружных работ. Наносите краску в два слоя, соблюдая время высыхания между ними.

Финальный этап

После полного высыхания краски снимите ленту, замените фурнитуру и перевесьте дверь.