Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, чаще всего проблема кроется в петлях дверей, которые изнашиваются, высыхают или ржавеют. К счастью, избавиться от этого звука не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Как это сделать, рассказываем далее.

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Почему двери скрипят

Петли – это важный элемент механизма, который позволяет дверям плавно открываться и закрываться. Однако со временем они могут высыхать из-за недостатка смазки, ржаветь от воздействия влаги, накапливать грязь и пыль или смещаться, создавая излишнее трение металла о металл.

Все эти факторы приводят к возникновению скрипа. Но, к счастью, эту проблему можно быстро и легко устранить.

Как устранить скрип дверей

Самый простой способ избавиться от скрипа – это смазать дверные петли. Для этого можно использовать силиконовый спрей, машинное масло, вазелин или даже обычное масло, если больше ничего нет под рукой.

Просто нанесите несколько капель смазки на петли и несколько раз откройте и закройте дверь, чтобы средство равномерно распределилось. Важно не переборщить, чтобы избежать липкого налета.

Как починить скрипучую дверь с помощью масла: смотрите видео

Также для устранения проблемы можно очистить петли от ржавчины и грязи. Если смазка не помогла, возможно, петли загрязнены или ржавые. В таком случае снимите металлический стержень с петли, очистите его тканью, используя спирт или уксус, а при сильном загрязнении примените наждачную бумагу. Когда механизм снова будет чистым, нанесите смазку и вставьте стержень на место.

Кроме того, для того, чтобы убрать скрип, проверьте и затяните петли. Если звук не исчезает, возможно, петли ослабли или сместились. Возьмите отвертку и проверьте все винты. Если отверстия для шурупов стали слишком большими, вставьте в них кусочек дерева или спичку, смазанную столярным клеем, а затем вкрутите шурупы обратно.

Как предотвратить повторный скрип

Чтобы дверь не начала снова скрипеть, следует:

регулярно проверять состояние петель и смазывать их при первых признаках высыхания;

избегать чрезмерной влажности, которая способствует образованию ржавчины (особенно важно это в ванных комнатах);

следить за выравниванием дверей – если двери напирают на раму, это создает дополнительную нагрузку на петли.

Следуя этим простым советам, вы сможете не только избавиться от скрипа, но и предотвратить его появление в будущем. Теперь ваш дом снова будет тихим и уютным.