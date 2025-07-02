Будет сиять, как новая: как быстро и легко отмыть душевую кабину от налета

На стенках душевой кабины со временем появляются грязь и налет, избавиться от которого очень легко, когда он только возник. Однако устаревшие пятна вывести не так и легко.

Чтобы избавиться от налета на душевой кабинке, можно воспользоваться несколькими способами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hoesch Design.

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Как вымыть душевую кабину

Чтобы в будущем не беспокоиться, как лучше почистить душевую кабину, следует регулярно мыть ее. Профилактическое протирание после каждого приема душа гораздо лучше, чем потом отмывать весь налет, остатки мыла и грязь.

Впрочем, если на стенках все же образовался налет, то от него можно избавиться несколькими способами:

Химические средства

Кажется, самый легкий способ избавиться от налета в душевой кабинке – воспользоваться соответствующими средствами. Их формула содержит все необходимые компоненты, которые расщепляют грязь и налет.

Уксус

Сторонники народных способов могут воспользоваться уксусом. Его следует в одинаковых пропорциях развести с водой, оставить на несколько минут и смыть. Если пятна не оттираются, то можно нанести уксус точечно и оставить на несколько минут.



Чем помыть душевую кабину / Фото Freepik

Лимонная кислота

С налетом эффективно борется и лимонная кислота. Так, 1 столовую ложку лимонной кислоты можно смешать со 100 миллилитрами воды. Эту смесь следует нанести на грязные места, оставить на 10 минут, а после – смыть теплой водой.

Важно! Если пол в душевой изготовлен из натурального камня, то лимонную кислоту следует использовать осторожно. Она может испортить мрамор или гранит, а также местами "съесть" цвет.

Перекись водорода и сода

Пищевая сода и перекись водорода помогают в борьбе с различными видами загрязнений – от налета до плесени и грибка. Достаточно посыпать загрязненные участки содой, залить перекисью водорода и оставить минимум на 10 минут.

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