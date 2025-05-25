Блеск вернется за считанные секунды: инструкция для эффективной очистки хрустальной люстры

Хрустальная люстра - это не просто источник света, а настоящее украшение интерьера. Однако со временем пыль и налет снижают ее блеск, делая освещение тусклым.

Чтобы люстра снова засияла, ее нужно периодически мыть. Как правильно безопасно, аккуратно и эффективно очистить хрустальную люстру дома, рассказывает 24 Канал.

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Как часто мыть хрустальную люстру

В зависимости от размещения люстры (гостиная, кухня, спальня), оптимальная периодичность очистки – 1 – 2 раза в год. В кухнях, где больше жира и пыли, мытье может понадобиться чаще.

Подготовка к мытью

Перед началом работы важно соблюсти правила безопасности:

Отключите электричество. Обязательно отключите питание через щиток – не достаточно просто выключить выключатель.

Подготовьте рабочее место. Застелите пол пледом или тканью, во избежание повреждения хрусталя, если что-то упадет.

Определите способ мытья. Люстру можно мыть на месте или снять части хрусталя. Выбирайте в зависимости от конструкции и доступа.

Мытье люстры без съема

Этот вариант подходит, если нет возможности снять люстру или она очень сложная в разборке.

Первым шагом наденьте хлопчатобумажные перчатки – это защитит хрусталь от отпечатков.

Далее приготовьте раствор для очистки: смешайте 1 литр воды комнатной температуры и 1 столовую ложку спирта или уксуса.

Теперь смочите мягкую тряпку или пульверизатором нанесите раствор на подвески. Протирайте хрусталь и металлические элементы аккуратно, не тянув за детали. Напоследок пройдитесь сухой мягкой тканью для полировки.

Люстру стоит очищать хотя бы раз в год / Фото Freepik

Мытье со снятием хрусталя

Этот вариант позволяет тщательно отмыть все элементы, особенно если люстра очень загрязнена.

Здесь снимите хрустальные подвески (запомните или сфотографируйте их размещение).

Приготовьте миску с теплой водой и несколькими каплями жидкого моющего средства или уксуса.

Опускайте подвески в воду по очереди, очищайте мягкой тряпкой или кисточкой.

Ополосните в чистой воде и вытрите насухо микрофиброй.

После полного высыхания подвески можно вернуть на место.

Что стоит учесть

Не используйте абразивы – они могут оставить царапины.

Также не допускайте попадания влаги на патроны или электрические элементы.

Если люстра большая или очень старая – лучше обратиться к профессионалам.

К слову, освещение создает атмосферу во всем помещении, поэтому правильная лампа может "поднять" низкий потолок.