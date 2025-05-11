Понадобится лишь одна вещь: как отмыть мультипечь внутри

Мультипечи и аэрогрили стали настоящей кухонной революцией. Без этих гаджетов сложно представить современную кухню, ведь они значительно упрощают процесс приготовления пищи.

Однако мало кто рассказывает, как правильно мыть мультипечь или аэрогриль. Своим лайфхаком в TikTok поделилась блогерша Диана Гологовец, передает 24 Канал.

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Как отмыть мультипечь

Мультипечь или аэрогриль следует мыть очень осторожно, чтобы не испортить технику. Чтобы избавиться от остатков пищи и следов приготовления, не обязательно сильно тереть или скрести чашу. Для этого достаточно взять только одну вещь.

Так, блогер Диана Гологовец рекомендует взять обычную капсулу для посудомоечной машины, положить ее в чашу мультипечи и залить ее горячей водой. Раствор воды с капсулой следует оставить на несколько минут.

После того воду следует слить и протереть чашу мультипечи влажной тряпкой.

Как очистить чашу мультипечи: смотрите видео

Ранее эксперты сравнили и рассказали, чем отличаются мультипечь и аэрогриль. Кроме того, специалисты дали рекомендации, какой гаджет лучше выбрать для приготовления пищи.