Как легко помыть окна на высоком этаже: несколько способов на выбор

Помыть окна на высоком этаже действительно опасный вызов. Однако, в большинстве случаев, с этим можно справиться самостоятельно.

Главное, чтобы к окнам был хотя бы минимальный доступ изнутри. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Эффективно и без испорченных поверхностей: как отмыть кухню от жира правильно

Как помыть окно на высоком этаже

Конечно, проще всего помыть окна, которые открываются внутрь. Но если они имеют глухие секции или не открываются вообще, то это значительно сложнее. Впрочем, все возможно.

Первый способ – специальная магнитная щетка.

Она состоит из двух частей, и имеет мощные магниты. Одна часть щетки внутри помещения, а вторая – снаружи, которая полностью повторяет ее движение.



Магнитная щетка для мытья окон / Shafa.ua

Совет. Выбирайте магнитную щетку по толщине стекла и тщательно читайте отзывы. Ведь дешевые могут отцепиться и упасть.

Второй способ – специальная телескопическая швабра. Она подойдет тем, у кого хоть частично есть доступ к окну, но трудно добраться до всех углов.

На рынке множество моделей: с губкой, микрофиброй или резиновым скребком. Некоторые даже имеют резервуар для моющего средства и кнопку распыления.

Телескопическая швабра для мытья окон / Loco

Важное замечание! Не вылезайте в окно или на подоконник, особенно выше 3-го этажа. Если окна не открываются и магнитная щетка не подходит – лучше вызвать клининг.