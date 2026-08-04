Тюль будет сиять белизной: простое кухонное средство заменит дорогие отбеливатели
Белые тюлевые занавески подходят к любому интерьеру. Пропуская естественный свет, они делают комнату светлее и просторнее. Однако поддерживать их безупречную белизну непросто, ведь на ткани быстро скапливаются пыль и грязь, из-за чего она желтеет и тускнеет.
К счастью, есть простой домашний способ, не требующий дорогих моющих средств. Об этом пишет Gazeta.pl.
Как эффективно постирать тюль?
Регулярная стирка тюля помогает поддерживать чистоту и свежий воздух в доме. И мало кто знает, что обычная поваренная соль прекрасно справляется с этой задачей.
Она не только помогает отбелить ткань и вернуть ей белоснежный вид, но и уменьшает скопление пыли на поверхности занавесок.
К тому же этот способ очень дешевый – килограмм соли стоит совсем недорого.
Обычная соль вернет тюлю свежесть / Фото из открытых источников
Сколько соли добавлять при стирке тюля?
Чтобы получить желаемый результат, следуйте следующим шагам:
- Подготовьте 1/3 стакана или 7 столовых ложек поваренной соли.
- Положите тюль в мешок для стирки, чтобы защитить ткань от повреждений.
- Выберите программу для деликатных тканей (например, шелка или хлопка) и установите температуру 30 – 40 градусов.
- Перед последним полосканием засыпьте соль в отсек для стирального порошка.
- Не включайте режим отжима. Лучше несколько раз слейте воду, а затем развесьте тюль сушиться.
- Примерно через 20 минут он высохнет.
- Если после высыхания остались складки, их можно слегка прогладить или сбрызнуть тонким слоем бесцветного лака для волос.