Тюль будет сиять белизной: простое кухонное средство заменит дорогие отбеливатели

Белые тюлевые занавески подходят к любому интерьеру. Пропуская естественный свет, они делают комнату светлее и просторнее. Однако поддерживать их безупречную белизну непросто, ведь на ткани быстро скапливаются пыль и грязь, из-за чего она желтеет и тускнеет.

К счастью, есть простой домашний способ, не требующий дорогих моющих средств. Об этом пишет Gazeta.pl.

Как эффективно постирать тюль?

Регулярная стирка тюля помогает поддерживать чистоту и свежий воздух в доме. И мало кто знает, что обычная поваренная соль прекрасно справляется с этой задачей.

Она не только помогает отбелить ткань и вернуть ей белоснежный вид, но и уменьшает скопление пыли на поверхности занавесок.

К тому же этот способ очень дешевый – килограмм соли стоит совсем недорого.

Обычная соль вернет тюлю свежесть / Фото из открытых источников

Сколько соли добавлять при стирке тюля?

Чтобы получить желаемый результат, следуйте следующим шагам: