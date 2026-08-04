На щастя, є простий домашній спосіб, який не потребує дорогих засобів для прання. Про це пише Gazeta.pl.

Як ефективно випрати тюль?

Регулярне прання тюлю допомагає підтримувати чистоту та свіже повітря в оселі. І мало хто знає, що звичайна кухонна сіль чудово справляється з цим завданням.

Вона не лише допомагає відбілити тканину та повернути їй білосніжний вигляд, а й зменшує накопичення пилу на поверхні фіранок.

До того ж цей спосіб дуже дешевий – кілограм солі коштує зовсім недорого.

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Звичайна сіль поверне тюлю свіжість / Фото з відкритих джерел

Скільки солі додавати під час прання тюлю?

Щоб отримати бажаний результат, дотримуйтеся таких кроків: