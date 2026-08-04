К счастью, есть простой домашний способ, не требующий дорогих моющих средств. Об этом пишет Gazeta.pl.

Как эффективно постирать тюль?

Регулярная стирка тюля помогает поддерживать чистоту и свежий воздух в доме. И мало кто знает, что обычная поваренная соль прекрасно справляется с этой задачей.

Она не только помогает отбелить ткань и вернуть ей белоснежный вид, но и уменьшает скопление пыли на поверхности занавесок.

К тому же этот способ очень дешевый – килограмм соли стоит совсем недорого.

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Обычная соль вернет тюлю свежесть / Фото из открытых источников

Сколько соли добавлять при стирке тюля?

Чтобы получить желаемый результат, следуйте следующим шагам:

  • Подготовьте 1/3 стакана или 7 столовых ложек поваренной соли.
  • Положите тюль в мешок для стирки, чтобы защитить ткань от повреждений.
  • Выберите программу для деликатных тканей (например, шелка или хлопка) и установите температуру 30 – 40 градусов.
  • Перед последним полосканием засыпьте соль в отсек для стирального порошка.
  • Не включайте режим отжима. Лучше несколько раз слейте воду, а затем развесьте тюль сушиться.
  • Примерно через 20 минут он высохнет.
  • Если после высыхания остались складки, их можно слегка прогладить или сбрызнуть тонким слоем бесцветного лака для волос.