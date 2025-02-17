Старые пластиковые бутылки можно переделать на полезные вещи для сада: 7 интересных идей

Мир утопает в пластике, и именно бутылки составляют огромную часть отходов. Однако не стоит отчаиваться, ведь старые пластиковые бутылки можно повторно использовать во дворе.

Что можно сделать из пластиковых бутылок – сообщает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Смотрите также Подготовка сада к весне: 8 работ, которые обязательно следует выполнить

Кашпо

Один из самых распространенных способов повторного использования старых бутылок в саду – использование их как кашпо. Для этого достаточно просто разрезать 2-литровую бутылку пополам, сделайте несколько дренажных отверстий в нижней половине с помощью ножниц или ручного ножа. Кашпо из бутылки можно покрасить и повесить на стене или где-то еще.

Лотки для семян

Бутылку можно разрезать пополам и сделать из нее лоток для проращивания семян. Такие лотки хорошо держат влагу, высокая температура внутри бутылки помогает ускорить процесс прорастания семян.

Бутылки могут стать прекрасным местом, чтобы проращивать семена / Фото Unsplash

Клош для защиты

Еще один способ повторного использования пластиковых бутылок – сделать клош для защиты. Для этого нужно просто отрезать дно бутылки.

Справка. Клош – это укрытие для растений во время зимних морозов. Традиционно, их изготавливают из стекла или пластика.

Такой "колпак" следует устанавливать на ночь, чтобы защитить от холода. Днем его нужно снимать, чтобы растение не перегрелось.

Лейка

Из старых бутылок можно сделать лейки. Для этого нужно сделать отверстия в крышке с помощью гвоздей. Чтобы вода вытекала плавно, отверстия изнутри крышки.

Лейка из пластиковой бутылки / Фото Alamy, Marina Kovacevic

Разбрасывание семян или удобрения

Если открыть горлышко наполовину и заклеить скотчем, то можно получить удобную бутылку для разбрасывания семян или сухого удобрения.

Контейнер для хранения

Маленькие пластиковые бутылки могут быть идеальными контейнерами для хранения семян. Закрутив крышку, можно обеспечить герметичное хранение семян. Однако стоит помнить, что бутылки должны быть сухими, чтобы семена не проросли.

Автоматический полив

Если на крышке сделать отверстия, а внутрь налить воду с удобрением, то в результате получится автоматическая поливалка. Бутылку нужно воткнуть в почву крышкой вниз, тогда растение сможет брать влагу тогда, когда потребует.

Стоит помнить, что перед повторным использованием бутылки следует тщательно вымыть и высушить, чтобы внутри не было пищевых отходов. Остатки пищи и напитков могут способствовать распространению вредителей или даже грибковых инфекций.