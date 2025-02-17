Що можна зробити з пластикових пляшок – повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

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Кашпо

Один із найпоширеніших способів повторного використання старих пляшок у саду – використання їх як кашпо. Для цього достатньо просто розрізати 2-літрову пляшку навпіл, зробіть кілька дренажних отворів у нижній половині за допомогою ножиць або ручного ножа. Кашпо з пляшки можна пофарбувати та повісити на стіні чи деінде.

Лотки для насіння

Пляшку можна розрізати навпіл та зробити з неї лоток для пророщування насіння. Такі лотки добре тримають вологу, висока температура всередині пляшки допомагає пришвидшити процес проростання насінин.

Пляшки можуть стати чудовим місцем, щоб пророщувати насіння / Фото Unsplash

Клош для захисту

Ще один спосіб повторного використання пластикових пляшок – зробити клош для захисту. Для цього потрібно просто відрізати дно пляшки.

Довідка. Клош – це укриття для рослин під час зимових морозів. Традиційно, їх виготовляють зі скла чи пластику.

Такий "ковпак" варто встановлювати на ніч, аби захистити від холоду. Удень його потрібно знімати, щоб рослина не перегрілася.

Лійка

Зі старих пляшок можна зробити лійки. Для цього потрібно зробити отвори у кришці за допомогою цвяхів. Щоб вода витікала плавно, отвори зсередини кришки.

Лійка з пластикової пляшки / Фото Alamy, Marina Kovacevic

Розкидання насіння чи добрива

Якщо відкрити горлечко наполовину та заклеїти скотчем, то можна отримати зручну пляшку для розкидання насіння чи сухого добрива.

Контейнер для зберігання

Маленькі пластикові пляшки можуть бути ідеальними контейнерами для зберігання насіння. Закрутивши кришку, можна забезпечити герметичне зберігання насіння. Однак варто пам'ятати, що пляшки мають бути сухими, щоб насіння не проросло.

Автоматичний полив

Якщо на кришці зробити отвори, а всередину налити воду з добривом, то у результаті вийде автоматична поливалка. Пляшку потрібно встромити у ґрунт кришкою вниз, тоді рослина зможе брати вологу тоді, коли потребуватиме.

Варто пам'ятати, що перед повторним використанням пляшки слід ретельно вимити та висушити, аби всередині не було харчових відходів. Залишки їжі та напоїв можуть сприяти поширенню шкідників чи навіть грибкових інфекцій.