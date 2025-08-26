Хорошая посуда – это то, что стоит ценить и беречь. Однако иногда ее можно испортить совсем неосознанно, просто храня неправильно.

Ничто не делает посуду такой поврежденной, чем неправильное хранение. Каких же ошибок следует избегать, чтобы этого не случилось, рассказываем далее.

Какие способы хранения кастрюль и сковородок портят их?

В духовке

Духовка – это не место для хранения посуды. Хотя она может казаться удобным местом, на самом деле духовка подвергает посуду воздействию экстремальных температур, которые со временем могут повредить антипригарные поверхности и покрытия.

В ящике под духовкой

Ящик под духовкой на самом деле предназначен не для хранения посуды, а для подогрева пищи. Тепло, которое возникает там, может сократить срок службы сковородок и кастрюль.

Как хранить сковородки и кастрюли? Лучше проявить креативность с вертикальным пространством для хранения. Дверцы шкафов, узкие щели и даже неиспользованные углы стен можно превратить в места для хранения с помощью правильных органайзеров.

Сложенные друг на друга

Неважно, где хранить кастрюли и сковородки, но если они сложены друг на друга, – это большая ошибка.

Таким образом покрытие посуды царапается и легко повреждается, что заставляет его терять антипригарные и другие свойства, в дополнение высвобождая химические вещества, которые могут проникать в пищу во время приготовления.

Что еще стоит знать о хранении на кухне?

Хранение продуктов, посуды и других вещей на кухне может казаться абсолютно простым и понятным.

Однако на самом деле здесь может скрываться скрытая опасность, особенно если неправильно хранить некоторые вещи в кухонных шкафах.