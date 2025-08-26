Гарний посуд – це те, що варто цінувати та берегти. Однак іноді його можна зіпсувати зовсім несвідомо, просто зберігаючи неправильно.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, ніщо не робить посуд таким пошкодженим, ніж неправильне зберігання. Яких же помилок варто уникати, аби цього не трапилось, розповідаємо далі.

Які способи зберігання каструль та сковорідок псують їх?

У духовці

Духовка – це не місце для зберігання посуду. Хоча вона може здаватися зручним місцем, насправді духовка піддає посуд впливу екстремальних температур, які з часом можуть пошкодити антипригарні поверхні та покриття.

У шухляді під духовкою

Шухляда під духовкою насправді призначена не для зберігання посуду, а для підігріву їжі. Тепло, яке виникає там, може скоротити термін служби сковорідок та каструль.

Неправильне зберігання псує посуд / Фото Freepik

Як зберігати сковорідки та каструлі? Краще проявити креативність із вертикальним простором для зберігання. Дверцята шаф, вузькі щілини та навіть невикористані кути стін можна перетворити на місця для зберігання за допомогою правильних органайзерів.

Складені одна на одну

Неважливо, де зберігати каструлі та сковорідки, але якщо вони складені одна на одну, – це велика помилка.

Таким чином покриття посуду дряпається та легко пошкоджується, що змушує його втрачати антипригарні та інші властивості, на додачу вивільняючи хімічні речовини, які можуть проникати у їжу під час приготування.

Що ще варто знати про зберігання на кухні?

Зберігання продуктів, посуду та інших речей на кухні може видаватися абсолютно простим та зрозумілим.

Однак насправді тут може ховатися прихована небезпека, особливо якщо неправильно зберігати деякі речі у кухонних шафах.