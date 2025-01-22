Чтобы газон был красивым и ухоженным: когда лучше всего использовать средства для борьбы с сорняками

Существуют различные способы борьбы с сорняками на газоне: от механического удаления до использования химических средств, которые известны как гербициды.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, применение таких средств требует осторожности, ведь они могут вредить людям, животным и окружающей среде. Когда и как использовать гербициды для надлежащего ухода за газоном, рассказываем далее.

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Когда лучше применять гербициды

Использовать гербициды следует исключительно в определенный сезон. Ориентиром для этого служит тип сорняка.

Так, многолетние сорняки лучше всего обрабатывать осенью. В это время растения активно поглощают питательные вещества через корни, поэтому гербициды действуют эффективнее.

Между тем для борьбы с однолетними сорняками весна является идеальным временем, поскольку в это время года они только начинают прорастать.

Как правильно использовать средства для борьбы с сорняками

Химические гербициды могут иметь серьезные последствия для здоровья животных и людей, способствовать загрязнению грунтовых вод и окружающей среды, а также их чрезмерное использование может привести к появлению устойчивых к химикатам сорняков.

Правильный уход будет поддерживать газон в хорошем состоянии / Фото Freepik

Чтобы избежать всех этих рисков, стоит соблюдать правила использования гербицидов. В частности:

Не применяйте их в ветреные дни, чтобы избежать разнесения химикатов на другие растения или участки.

Читайте инструкцию на этикетке, чтобы правильно применить средство и защитить себя.

Избегайте обработанного участка, пока средство не высохнет, чтобы минимизировать риски для домашних животных и детей.

Альтернативные методы борьбы с сорняками

Самый эффективный способ избежать сорняков – обеспечить здоровый газон, который станет естественной преградой для их прорастания.

Для этого регулярно косите свою траву и используйте острое лезвие косилки, чтобы избежать повреждения растительности. Помните, что слишком короткое кошение может ослабить газон и создать условия для появления сорняков.

Также избегайте частого поверхностного полива, который способствует росту сорняков с неглубокой корневой системой. Поливайте газон реже, но глубоко, чтобы стимулировать развитие корней газонной травы.

Наконец делайте регулярный осмотр своего участка. Еженедельное обследование газона поможет вовремя выявить и удалить сорняки.