Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, применение таких средств требует осторожности, ведь они могут вредить людям, животным и окружающей среде. Когда и как использовать гербициды для надлежащего ухода за газоном, рассказываем далее.
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Когда лучше применять гербициды
Использовать гербициды следует исключительно в определенный сезон. Ориентиром для этого служит тип сорняка.
Так, многолетние сорняки лучше всего обрабатывать осенью. В это время растения активно поглощают питательные вещества через корни, поэтому гербициды действуют эффективнее.
Между тем для борьбы с однолетними сорняками весна является идеальным временем, поскольку в это время года они только начинают прорастать.
Как правильно использовать средства для борьбы с сорняками
Химические гербициды могут иметь серьезные последствия для здоровья животных и людей, способствовать загрязнению грунтовых вод и окружающей среды, а также их чрезмерное использование может привести к появлению устойчивых к химикатам сорняков.
Правильный уход будет поддерживать газон в хорошем состоянии / Фото Freepik
Чтобы избежать всех этих рисков, стоит соблюдать правила использования гербицидов. В частности:
Не применяйте их в ветреные дни, чтобы избежать разнесения химикатов на другие растения или участки.
Читайте инструкцию на этикетке, чтобы правильно применить средство и защитить себя.
Избегайте обработанного участка, пока средство не высохнет, чтобы минимизировать риски для домашних животных и детей.
Альтернативные методы борьбы с сорняками
Самый эффективный способ избежать сорняков – обеспечить здоровый газон, который станет естественной преградой для их прорастания.
Для этого регулярно косите свою траву и используйте острое лезвие косилки, чтобы избежать повреждения растительности. Помните, что слишком короткое кошение может ослабить газон и создать условия для появления сорняков.
Также избегайте частого поверхностного полива, который способствует росту сорняков с неглубокой корневой системой. Поливайте газон реже, но глубоко, чтобы стимулировать развитие корней газонной травы.
Наконец делайте регулярный осмотр своего участка. Еженедельное обследование газона поможет вовремя выявить и удалить сорняки.