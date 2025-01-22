Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, применение таких средств требует осторожности, ведь они могут вредить людям, животным и окружающей среде. Когда и как использовать гербициды для надлежащего ухода за газоном, рассказываем далее.

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Когда лучше применять гербициды

Использовать гербициды следует исключительно в определенный сезон. Ориентиром для этого служит тип сорняка.

Так, многолетние сорняки лучше всего обрабатывать осенью. В это время растения активно поглощают питательные вещества через корни, поэтому гербициды действуют эффективнее.

Между тем для борьбы с однолетними сорняками весна является идеальным временем, поскольку в это время года они только начинают прорастать.

Как правильно использовать средства для борьбы с сорняками

Химические гербициды могут иметь серьезные последствия для здоровья животных и людей, способствовать загрязнению грунтовых вод и окружающей среды, а также их чрезмерное использование может привести к появлению устойчивых к химикатам сорняков.

Правильный уход будет поддерживать газон в хорошем состоянии / Фото Freepik

Чтобы избежать всех этих рисков, стоит соблюдать правила использования гербицидов. В частности:

Не применяйте их в ветреные дни, чтобы избежать разнесения химикатов на другие растения или участки.

Читайте инструкцию на этикетке, чтобы правильно применить средство и защитить себя.

Избегайте обработанного участка, пока средство не высохнет, чтобы минимизировать риски для домашних животных и детей.

Альтернативные методы борьбы с сорняками

Самый эффективный способ избежать сорняков – обеспечить здоровый газон, который станет естественной преградой для их прорастания.

Для этого регулярно косите свою траву и используйте острое лезвие косилки, чтобы избежать повреждения растительности. Помните, что слишком короткое кошение может ослабить газон и создать условия для появления сорняков.

Также избегайте частого поверхностного полива, который способствует росту сорняков с неглубокой корневой системой. Поливайте газон реже, но глубоко, чтобы стимулировать развитие корней газонной травы.

Наконец делайте регулярный осмотр своего участка. Еженедельное обследование газона поможет вовремя выявить и удалить сорняки.