Ошибки, убивающие технику изнутри: что не стоит делать с роботом-пылесосом

В современном мире роботы-пылесосы стали неотъемлемой частью многих домохозяйств. Они обещают облегчить жизнь и освободить от повседневных обязанностей.

Однако часто даже опытные пользователи допускают ошибки, которые затрудняют эффективность работы техники. О самых распространенных из них и то, как избежать проблем с роботом-пылесосом, рассказывает 24 Канал.

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Очистка щетки

Многие владельцы роботов-пылесосов игнорируют этот процесс. Однако волосы, нити, шерсть и другой мусор наматываются на них, что создает большую нагрузку на мотор устройства и может привести к его перегреву.

Замена фильтра

О замене и очистке фильтра также нередко забывают. Если этого не делать, пылесос теряет мощность и начинает разносить пыль, вместо того, чтобы ее убирать.

Заливка средства для мытья пола

Некоторые пользователи роботов-пылесосов заливают средство для мытья пола в контейнер для воды. Однако большинство производителей рекомендуют использовать только чистую воду, чтобы избежать неисправностей.

Что не стоит делать с роботом-пылесосом: смотрите видео

Запыление сенсоров

Из-за пыли на датчиках робот начинает врезаться в мебель или падает с поверхностей, поэтому протирать сенсоры – это также важная составляющая ухода за устройством, о которой, к сожалению, часто забывают

Мытье фильтра с химией

Из-за этого фильтр может потерять свои свойства и пылесос перестанет эффективно работать.

Нерегулярная очистка контейнера для пыли

Да, этот отдел также стоит очищать, ведь забитый контейнер не только снижает мощность уборки, но и может вызвать неприятный запах.

Разрядка устройства

Не стоит долго оставлять свой робот-пылесос без зарядки. Если он длительное время так будет стоять, его аккумулятор может выйти из строя.

Кстати, роботы-пылесосы также могут терять производительность из-за износа боковых щетинок, которые можно восстановить с помощью горячей воды.