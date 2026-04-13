Без соли и крахмала: как правильно прочистить дымоход от сажи самостоятельно

Украинцы все чаще отказываются от дорогих услуг трубочистов и выбирают самостоятельную очистку дымоходов. Опытные хозяева уверяют: эффективно прочистить дымоход можно и без популярных "народных" методов вроде соли или крахмала – достаточно придерживаться простых и проверенных правил.

Как эффективно почистить домоход – рассказали на ютуб-канале @miraclereview.

По словам экспертов, сегодня в магазинах легко найти специальные наборы для чистки дымоходов:

щетки,

стержни,

или так называемые трубочисты комплекты с веревкой и "солнцем".

Выбор инструмента зависит от способа очистки: сверху через крышу или чердак, или снизу – если дымоход невысокий.

Чем очистить домоход?

Специалисты советуют перед механической очисткой использовать специальные химические средства, например очищающее полено. Оно помогает размягчить сажу и значительно облегчает дальнейшую работу.

Важно: после такого средства нужно подождать минимум сутки, чтобы дымоход полностью остыл.

Сам процесс очистки предполагает осторожную работу щеткой без резких движений, а также предварительную подготовку – закрытие печной плиты, чтобы сажа не рассыпалась в помещении. После завершения необходимо убрать остатки нагара с нижней части дымохода.

Как правильно прочистить дымоход от сажи: смотрите видео

После чистки эксперты рекомендуют проверить тягу, слегка разогрев дымоход. Лучшее время для такой процедуры – после завершения отопительного сезона.

Также важно не забывать о безопасности:

использовать перчатки,

респиратор или маску.

Специалисты отмечают, что регулярная очистка дымохода – это не только вопрос эффективности отопления, но и безопасности. Засоренный дымоход может стать причиной плохой тяги или даже пожара.

Как уберечь дымоход от сажи?

Издание Better Homes and Gardens пишет, что большинство случаев образования сажи начинаются еще во время разжигания. Если сразу класть в печь большие или сырые дрова, дым не сгорает полностью, а черный налет быстро оседает на стенках трубы.

Еще один из малоизвестных, но действенных методов – использование природных добавок. Некоторые печники добавляют в печку небольшое количество хмеля или соломы. Такие компоненты способствуют более чистому сгоранию древесины и уменьшают количество сажи.

