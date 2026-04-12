В старых домах иногда установлены чугунные или медные трубы – они выдерживают высокую температуру. Но в большинстве современных кухонь используют пластиковые трубы (PVC). Об этом пишет Southern Living.

Почему нельзя выливать в мойку кипяток?

Пластиковые трубы прочные, но не рассчитаны на температуру кипения воды (100 градусов по Цельсию). Обычно трубы выдерживают горячую воду примерно до 60 градусов, то есть значительно меньше кипятка.

Если кипяток быстро проходит по трубам, вреда может и не быть, но при медленном сливе или засорении горячая вода дольше контактирует с пластиком. Это может привести к его размягчению, деформации или даже повреждению соединений.

Кроме того, кипяток не гарантирует, что засор исчезнет – иногда он просто смещается глубже в трубу.

Лучше не проводить эксперименты с кипятком на современной сантехнике. Например, воду после макарон стоит немного остудить перед тем, как сливать ее в раковину. Если нужно прочистить засор, сначала стоит попробовать простые инструменты – вантуз или специальный трос.

Что еще нельзя сливать в раковину?

Сантехники предупреждают: одна привычная кухонная привычка может серьезно повредить трубы, если делать это неправильно. Речь идет о выливании масла в раковину. Об этом пишет The Spruce.

Эксперты объясняют, что масло и жир не должны попадать в слив. В теплом состоянии они жидкие, но когда остывают – твердеют и превращаются в липкую массу. Она оседает внутри труб и постепенно накапливается. К ней начинает прилипать другая грязь, и со временем образуется серьезный засор. Такой засор может повлиять не только на раковину, но и на посудомоечную машину и другую сантехнику в доме.

Сантехники советуют не сливать масло, а собирать его в отдельную емкость. Например, можно дать ему остыть и застыть в банке, а затем выбросить в мусор. Также можно вытирать остатки жира с посуды бумажным полотенцем перед мытьем и выбрасывать его в ведро.

Если масло уже попало в слив, не паникуйте. Сначала можно промыть трубу горячей водой, затем добавить немного средства для мытья посуды и снова хорошо промыть. Если вода начинает плохо стекать – лучше обратиться к сантехнику.

