Без солі та крохмалю: як правильно прочистити димар від сажі самостійно

Українці дедалі частіше відмовляються від дорогих послуг сажотрусів і обирають самостійне очищення димоходів. Досвідчені господарі запевняють: ефективно прочистити димар можна і без популярних "народних" методів на кшталт солі чи крохмалю – достатньо дотримуватися простих і перевірених правил.

Як ефективно почистити домохід – розповіли на ютуб-каналі @miraclereview.

За словами експертів, сьогодні у магазинах легко знайти спеціальні набори для чищення димарів:

щітки,

стержні,

або так звані сажотрусові комплекти з мотузкою та "сонцем".

Вибір інструменту залежить від способу очищення: зверху через дах або горище, чи знизу – якщо димар невисокий.

Чим очистити домохід?

Фахівці радять перед механічним очищенням використовувати спеціальні хімічні засоби, наприклад очищувальне поліно. Воно допомагає розм'якшити сажу і значно полегшує подальшу роботу.

Важливо: після такого засобу потрібно зачекати щонайменше добу, щоб димар повністю охолов.

Сам процес очищення передбачає обережну роботу щіткою без різких рухів, а також попередню підготовку – закриття пічної плити, щоб сажа не розсипалася в приміщенні. Після завершення необхідно прибрати залишки нагару з нижньої частини димоходу.

Після чищення експерти рекомендують перевірити тягу, злегка розігрівши димар. Найкращий час для такої процедури – після завершення опалювального сезону.

Також важливо не забувати про безпеку:

використовувати рукавички,

респіратор або маску.

Фахівці наголошують, що регулярне очищення димоходу – це не лише питання ефективності опалення, а й безпеки. Засмічений димар може стати причиною поганої тяги або навіть пожежі.

Як вберегти димар від сажі?

Видання Better Homes and Gardens пише, що більшість випадків утворення сажі починаються ще під час розпалювання. Якщо одразу класти у піч великі або сирі дрова, дим не згорає повністю, а чорний наліт швидко осідає на стінках труби.

Ще один із маловідомих, але дієвих методів – використання природних добавок. Деякі пічники додають у грубку невелику кількість хмелю або соломи. Такі компоненти сприяють чистішому згорянню деревини та зменшують кількість сажі.

