Без этого никак: эксперты признались, как выбрать реле, если напряжение все время "скачет"

Нестабильное напряжение в электросети может стать серьезной угрозой для бытовой техники –от холодильников и стиральных машин до электроплит и бойлеров. К счастью, от многих проблем можно избавиться, если знать, как правильно настраивать реле напряжения.

Как правильно настраивать реле напряжения и на что обратить внимание при его выборе, чтобы обезопасить домашние приборы от поломок – расскажет рассказали электрики компании "Электрон" в комментарии для УНИАН, передает 24 Канал.

Зачем нужно реле напряжения?

Внутри качественных приборов устанавливают варистор – элемент, который при напряжении около 270 – 280 ватт резко уменьшает сопротивление, фактически создавая короткое замыкание для сгорания предохранителя. Это спасает технику от пожара, но сам варистор является одноразовым элементом, после срабатывания которого прибор требует ремонта.

Именно поэтому, подчеркивают электрики, реле напряжения играет ключевую роль в защите домаоно отключает питание еще до того, как техника вынуждена задействовать свои внутренние, ограниченные ресурсы защиты.

Как правильно выбрать?

По словам электриков, для стандартной украинской сети с номинальным напряжением 230 В оптимальными являются следующие параметры реле напряжения:

минимальное напряжение отключения – 185 – 190 ватт,

максимальное – 245 ватт,

а время задержки повторного включения – 300 секунд.

Именно задержка в 5 минут после восстановления напряжения является критически важной, объясняют эксперты.

Интересно! С 1 июля 2025 года в Украине напряжение выросло с 220 до 230 вольт. Как пишет ДТЭК, таким образом Украина постепенно переходит на европейские стандарты.



Почему важно время?

Когда электричество исчезает даже на несколько секунд, в компрессоре холодильника остается высокое давление. Если питание подать слишком быстро, двигатель пытается запуститься, но не может преодолеть это давление, начинает "гудеть" и потребляет чрезмерный ток. В результате компрессор быстро выходит из строя.

Электрики обращают внимание: если реле срабатывает по несколько раз в час, это свидетельствует об аварийном состоянии сети. В такой ситуации постоянные отключения могут вредить технике не менее, чем сами скачки напряжения.

В чем разница между реле и стабилизатором напряжения?

Эксперты объясняют, что стабилизатор и реле выполняют разные функции. Стабилизатор выравнивает напряжение до безопасного уровня, потребляя дополнительную энергию, тогда как реле лишь отсекает опасные колебания, полностью выключая питание.

Чтобы обезопасить технику и уменьшить риск ремонта, эксперты советуют подключать через стабилизатор напряжения те устройства, которые особенно чувствительны к перепадам или имеют мощные электродвигатели.

При выборе реле напряжения электрики советуют не экономить и брать модель с запасом по току. Если вводной автомат рассчитан на 25 ампер, лучше выбрать реле на 32 или 40 ампер. Контакты реле являются его самым уязвимым местом, и дополнительный запас мощности значительно продлевает срок службы устройства.