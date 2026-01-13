Без цього ніяк: експерти зізналися, як обрати реле, якщо напруга весь час "скаче"

Нестабільна напруга в електромережі може стати серйозною загрозою для побутової техніки – від холодильників і пральних машин до електроплит та бойлерів. На щастя, багатьох проблем можна позбавитися, якщо знати, як правильно налаштовувати реле напруги.

Як правильно налаштовувати реле напруги та на що звернути увагу під час його вибору, щоб убезпечити домашні прилади від поломок – розкаже розповіли електрики компанії "Електрон" у коментарі для УНІАН, передає 24 Канал.

Навіщо потрібне реле напруги?

Усередині якісних приладів встановлюють варистор – елемент, який при напрузі близько 270 – 280 ватів різко зменшує опір, фактично створюючи коротке замикання для згорання запобіжника. Це рятує техніку від пожежі, але сам варистор є одноразовим елементом, після спрацювання якого прилад потребує ремонту.

Саме тому, підкреслюють електрики, реле напруги відіграє ключову роль у захисті дому: воно відключає живлення ще до того, як техніка змушена задіювати свої внутрішні, обмежені ресурси захисту.

Як правильно обрати?

За словами електриків, для стандартної української мережі з номінальною напругою 230 В оптимальними є такі параметри реле напруги:

мінімальна напруга відключення – 185 – 190 ватів,

максимальна – 245 ватів,

а час затримки повторного увімкнення – 300 секунд.

Саме затримка у 5 хвилин після відновлення напруги є критично важливою, пояснюють експерти.

Цікаво! З 1 липня 2025 року в Україні напруга зросла з 220 до 230 вольтів. Як пише ДТЕК, у такий спосіб Україна поступово переходить на європейські стандарти.



Чому важливий час?

Коли електрика зникає навіть на кілька секунд, у компресорі холодильника залишається високий тиск. Якщо живлення подати занадто швидко, двигун намагається запуститися, але не може подолати цей тиск, починає «гудіти» та споживає надмірний струм. У результаті компресор швидко виходить з ладу.

Електрики звертають увагу: якщо реле спрацьовує по кілька разів на годину, це свідчить про аварійний стан мережі. У такій ситуації постійні відключення можуть шкодити техніці не менше, ніж самі стрибки напруги.

У чому різниця між реле та стабілізатором напруги?

Експерти пояснюють, що стабілізатор і реле виконують різні функції. Стабілізатор вирівнює напругу до безпечного рівня, споживаючи додаткову енергію, тоді як реле лише відсікає небезпечні коливання, повністю вимикаючи живлення.

Щоб убезпечити техніку і зменшити ризик ремонту, експерти радять підключати через стабілізатор напруги ті пристрої, які особливо чутливі до перепадів або мають потужні електродвигуни.

Під час вибору реле напруги електрики радять не економити та брати модель із запасом по струму. Якщо ввідний автомат розрахований на 25 ампер, краще обрати реле на 32 або 40 ампер. Контакти реле є його найвразливішим місцем, і додатковий запас потужності значно подовжує строк служби пристрою.