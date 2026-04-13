Сантехник назвал действенное средство от засоренного слива: оно есть на кухне у каждого

Сантехник поделился проверенным способом, как справиться с медленным стеканием воды в умывальнике или душе. Оказывается, прежде чем браться за агрессивную химию или вызывать мастера, стоит воспользоваться продуктом, который есть на каждой кухне.

Сантехник Павел, известный в соцсетях как @pawcio_hydraulik, регулярно публикует материалы о домашнем ремонте. Его видео в TikTok имеют большую популярность, ведь он предлагает простые и дешевые решения повседневных проблем. Об этом пишет WP Kobieta.

Что делать, если вода в умывальнике плохо стекает?

В одном из последних роликов специалист рассмотрел проблему засоренных сливов, актуальную для почти каждого дома.

По его словам, при первых признаках замедленного стока можно спасти ситуацию самому, не вызывая сантехника.

Если в умывальнике вода начинает медленно сходить, скапливается на дне и не исчезает как раньше – это последний момент перед полным засорением. Это последний шанс избежать разборки сифона,

– объяснил эксперт.

Достаточно приготовить специальный раствор, который эффективно справится с накопленным налетом. Его можно применять в умывальнике, раковине, душе, ванне или даже в туалете – где угодно.

Этот раствор является смесью кипятка и соли.

Как его сделать:

вскипятите кастрюлю воды;

добавьте примерно 1 килограмм соли, перемешайте;

вылейте горячий раствор в слив;

оставьте его на ночь;

утром промойте водой – и растворенная грязь уйдет в канализацию.

Это простое, дешевое и эффективное решение, которое есть почти у каждого на кухне. Можно применять профилактически раз в несколько недель,

– советует Павел в TikTok.

Важно! Кипяток нужно лить осторожно прямо в отверстие, избегая контакта с холодной керамикой, чтобы она не треснула от резкого перепада температуры.

Хотя смесь воды и соли кажется простой, ее свойства хорошо помогают бороться с жиром и мыльным налетом. Соль в высокой концентрации притягивает влагу, а вместе с температурой кипятка разрушает структуру мягких засоров и отделяет их от стенок труб.

Чтобы избежать проблем в будущем, используйте сеточки для слива. Они задерживают волосы и остатки пищи и не дают им скапливаться в трубах.

Если слив забился, попробуйте солевой раствор / Фото Pinterest

Что важно знать перед прочисткой слива?

Сантехники объясняют: одного универсального способа прочистить слив не существует, потому что засоры бывают разные – от волос до жира или мыльного налета. Поэтому действовать стоит постепенно, начиная с самых простых и безопасных решений. Об этом пишет The New York Times.

Лучше всего сначала попробовать гибкий "змей" – тонкий инструмент, который вставляют в слив, чтобы вытащить волосы и грязь. Он дешевый, прост в использовании и часто сразу дает результат.

Если это не помогло, стоит воспользоваться вантузом. Он создает давление и может сдвинуть засор даже глубже в трубе. Главное – плотно прижать его к сливу и сделать несколько резких нажатий.

Если вода все равно не сходит, проблема чаще всего в сифоне – изогнутой трубе под раковиной. Именно там скапливается грязь. Его можно осторожно открутить, предварительно подставив ведро, очистить от мусора и собрать обратно. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы восстановить нормальный сток.

С популярными "лайфхаками" стоит быть осторожным. Химические средства могут повредить трубы и представляют опасность, если слив полностью забит. Кипяток помогает лишь при жировых отложениях, но может испортить сантехнику или пластиковые трубы. Смесь уксуса и соды иногда дает эффект, но не справляется с серьезными засорами и даже может усугубить ситуацию.

Если ни один из этих способов не помог, скорее всего засор находится глубже в системе. В таком случае лучше обратиться к сантехнику, ведь без специального оборудования справиться будет сложно.

