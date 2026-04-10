Сантехнік Павел, відомий у соцмережах як @pawcio_hydraulik, регулярно публікує матеріали про домашній ремонт. Його відео в TikTok мають велику популярність, адже він пропонує прості та дешеві рішення повсякденних проблем. Про це пише WP Kobieta.
Що робити, якщо вода в умивальнику погано стікає?
В одному з останніх роликів спеціаліст розглянув проблему засмічених зливів, актуальну для майже кожного дому.
За його словами, при перших ознаках уповільненого стоку можна врятувати ситуацію самому, не викликаючи сантехніка.
Якщо в умивальнику вода починає повільно сходити, накопичується на дні й не зникає як раніше – це останній момент перед повним засміченням. Це останній шанс уникнути розбирання сифона,
– пояснив експерт.
Достатньо приготувати спеціальний розчин, який ефективно впорається з накопиченим нальотом. Його можна застосовувати в умивальнику, раковині, душі, ванні чи навіть у туалеті – будь-де.
Цей розчин є сумішшю окропу і солі.
Як його зробити:
- закип'ятіть каструлю води;
- додайте приблизно 1 кілограм солі, перемішайте;
- вилийте гарячий розчин у злив;
- залиште його на ніч;
- зранку промийте водою – і розчинений бруд піде в каналізацію.
Це просте, дешеве й ефективне рішення, яке є майже в кожного на кухні. Можна застосовувати профілактично раз на кілька тижнів,
– радить Павел у TikTok.
Важливо! Окріп потрібно лити обережно прямо в отвір, уникаючи контакту з холодною керамікою, щоб вона не тріснула від різкого перепаду температури.
Хоча суміш води і солі здається простою, її властивості добре допомагають боротися з жиром і мильним нальотом. Сіль у високій концентрації притягує вологу, а разом із температурою окропу руйнує структуру м'яких засмічень і відокремлює їх від стінок труб.
Щоб уникнути проблем у майбутньому, використовуйте сіточки для зливу. Вони затримують волосся та залишки їжі і не дають їм накопичуватися в трубах.
Якщо злив забився, спробуйте сольовий розчин / Фото Pinterest
Що важливо знати перед прочищенням зливу?
Сантехніки пояснюють: одного універсального способу прочистити злив не існує, бо засмічення бувають різні – від волосся до жиру чи мильного нальоту. Тому діяти варто поступово, починаючи з найпростіших і безпечних рішень. Про це пише The New York Times.
Найкраще спершу спробувати гнучкий "змій" – тонкий інструмент, який вставляють у злив, щоб витягнути волосся і бруд. Він дешевий, простий у використанні й часто одразу дає результат.
Якщо це не допомогло, варто скористатися вантузом. Він створює тиск і може зрушити засмічення навіть глибше в трубі. Головне – щільно притиснути його до зливу і зробити кілька різких натискань.
Якщо вода все одно не сходить, проблема найчастіше в сифоні – вигнутій трубі під раковиною. Саме там накопичується бруд. Його можна обережно відкрутити, попередньо підставивши відро, очистити від сміття і зібрати назад. У більшості випадків цього достатньо, щоб відновити нормальний стік.
З популярними "лайфхаками" варто бути обережним. Хімічні засоби можуть пошкодити труби і становлять небезпеку, якщо злив повністю забитий. Окріп допомагає лише при жирових відкладеннях, але може зіпсувати сантехніку або пластикові труби. Суміш оцту і соди іноді дає ефект, але не справляється з серйозними засміченнями і навіть може погіршити ситуацію.
Якщо жоден із цих способів не допоміг, швидше за все засмічення знаходиться глибше в системі. У такому випадку краще звернутися до сантехніка, адже без спеціального обладнання впоратися буде складно.
Чому одяг після прання пахне затхлістю?
- Після прання одяг інколи пахне затхлістю через просту помилку – забагато кондиціонера.
- Він не освіжає, а залишає наліт, який затримує вологу й бактерії. Також запах може з'являтися через плісняву в пральній машині, мокрі речі, що довго лежать у барабані, або перевантаження машинки.