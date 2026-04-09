Експерти з організації простору діляться ідеями, які допомагають зробити кухню та дім загалом значно функціональнішими. Більше про це розповіли у відео користувача @sem_prodesign у тіктоці.
Дивіться також Ви просто викинете гроші: які рішення будівельники радять оминати
Що варто зробити на кухні?
- Посудомийка на рівні рук
Одне з таких рішень – розміщення посудомийної машини не під стільницею, а вище – на рівні рук. Це дозволяє уникнути постійного нахиляння, що особливо актуально для людей із проблемами спини або просто для тих, хто цінує комфорт.
Крім того, ідеальним доповненням є розташування шаф для зберігання посуду поруч. Таким чином, після миття тарілки й чашки можна одразу поставити на місце – без зайвих рухів по кухні. Це значно економить час і робить кухонні процеси більш логічними.
- Прихована комора
Ще одна геніальна ідея – прихована комора за фасадами кухонних меблів. Ззовні така кухня виглядає мінімалістичною і акуратною, але за дверцятами може ховатися повноцінний простір для зберігання:
- продуктів,
- побутових речей,
- кухонного приладдя.
Таке рішення особливо актуальне для невеликих квартир, де важливо використовувати кожен сантиметр простору. При цьому зберігається відчуття порядку – усе зайве просто "зникає" з поля зору.
Які прості кроки у ремонті покращують побут: дивіться відео
Водночас експерти видання The Spruce радять не використовувати відкриті полиці. Хоча вони і виглядають стильно, на практиці такі полиці швидко захаращуються. Натомість краще обирати закриті шафи до стелі, які дозволяють підтримувати порядок.
Що ще псує зовнішній вигляд кухні?
- Раніше ми писали, що варто уникати перевантаження кухні декоративними елементами. Надлишок декору – це не лише про естетику, а й про практичність: велика кількість баночок, статуеток, відкритих полиць чи прикрас швидко створює візуальний безлад і ускладнює прибирання. Натомість мінімалізм, чітка організація простору та продумане зберігання допомагають зробити кухню не лише красивою, а й зручною у щоденному користуванні.
- Втім, є й інші деталі, які можуть зіпсувати загальне враження. Наприклад, підсвітка підлоги, яка виглядає ефектно на фото, у реальному житті часто підкреслює кожну порошинку, крихти та нерівності. У результаті кухня може виглядати неохайною навіть одразу після прибирання. До того ж таке освітлення не завжди виконує практичну функцію, залишаючись радше декоративним елементом.