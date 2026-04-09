Експерти з організації простору діляться ідеями, які допомагають зробити кухню та дім загалом значно функціональнішими. Більше про це розповіли у відео користувача @sem_prodesign у тіктоці.

Що варто зробити на кухні?

Посудомийка на рівні рук

Одне з таких рішень – розміщення посудомийної машини не під стільницею, а вище – на рівні рук. Це дозволяє уникнути постійного нахиляння, що особливо актуально для людей із проблемами спини або просто для тих, хто цінує комфорт.

Крім того, ідеальним доповненням є розташування шаф для зберігання посуду поруч. Таким чином, після миття тарілки й чашки можна одразу поставити на місце – без зайвих рухів по кухні. Це значно економить час і робить кухонні процеси більш логічними.

Прихована комора

Ще одна геніальна ідея – прихована комора за фасадами кухонних меблів. Ззовні така кухня виглядає мінімалістичною і акуратною, але за дверцятами може ховатися повноцінний простір для зберігання:

продуктів,

побутових речей,

кухонного приладдя.

Таке рішення особливо актуальне для невеликих квартир, де важливо використовувати кожен сантиметр простору. При цьому зберігається відчуття порядку – усе зайве просто "зникає" з поля зору.

Водночас експерти видання The Spruce радять не використовувати відкриті полиці. Хоча вони і виглядають стильно, на практиці такі полиці швидко захаращуються. Натомість краще обирати закриті шафи до стелі, які дозволяють підтримувати порядок.

